Rastatts Magnetwirkung gestärkt Rastatt (ema) - Der Einzelhandel in Rastatt zieht immer mehr Kunden aus dem Umland an. Umgekehrt fällt es schwerer, die Rastatter selbst in ihrer Stadt zum Einkauf zu bewegen. Diese Entwicklung geht aus Zahlen hervor, die die imakomm-Akademie für das aktuelle Einzelhandelskonzept der Stadt Rastatt erhoben hat. Damit verfestigt sich ein Trend, der Rastatt seit vielen Jahren prägt. Mit Kunden von außerhalb erzielt der Rastatter Einzelhandel mittlerweile einen Umsatz von 145 Millionen Euro (2010: 118 Millionen Euro). Die Rastatter selbst haben in ihrer Stadt 202 Millionen Euro ausgegeben - "nur "drei Millionen Euro mehr als vor sieben Jahren. Die Kaufkraftbindung ist damit schwächer geworden. Die "Zentralitätskennziffer" ist um sieben Punkte auf 127 Prozent gestiegen und belegt die Magnetwirkung Rastatts. Liegt der Wert bei über 100, besteht ein Kaufkraftzufluss; liegt die Zahl darunter, wird im Einzelhandel einer Stadt weniger Umsatz erzielt, als die dort lebende Bevölkerung ausgeben kann. Hinzu kommt, dass den Rastattern im Vergleich zu anderen Regionen weniger Geld für den Konsum zur Verfügung steht als noch vor sieben Jahren. Der sogenannte Kaufkraftkoeffizient ist von 99,2 auf 98,9 gesunken. Ein Wert von 100 entspräche dem deutschlandweiten Durchschnitt. Die Gutachter führen diese Werte auf die Sozialstruktur zurück. Die Studie zeigt, dass der Einzelhandel in der Barockstadt in der Summe seit 2010 rückläufig ist. Die Zahl der Betriebe sank von 275 auf 245, die Verkaufsfläche von 115220 auf 110110 Quadratmeter. Große Ausnahme: die Innenstadt. Hier stieg die Fläche um 17,4 Prozent. Damit liegt knapp ein Drittel der Verkaufsflächen im Zentrum. Zugelegt haben die Lebensmittelhändler sowohl an Fläche (plus neun Prozent) als auch beim Umsatz (von 102 auf 124 Millionen Euro). Die Differenzierung nach Sortimenten spiegelt ein Stück weit auch die Angebotspalette wider. In den Bereichen Bücher/Zeitschriften, Spielwaren/Hobbys und Sportbekleidung decken sich die Rastatter überwiegend außerhalb ihrer Stadt oder im Internet ein. Dagegen entfalten die hiesigen Einzelhändler die stärkste Magnetkraft bei Textilien. In der Gesamtschau stuft die imakomm Rastatt als starken Einzelhandelsstandort ein - in erster Linie mit Blick auf die Innenstadt. Den Wegfall größerer Ankermieter im Zentrum habe man kompensieren können. Ihre Position im Umland habe die Stadt nochmals stärken können. Ein Manko: Rund 58 Prozent der Verkaufsflächen liegen auf der grünen Wiese - ein Anteil, der sich durch die Ansiedlung von Möbel-Ehrmann noch erhöhen wird. Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat jetzt auch einstimmig die bisherige Linie im aktualisierten Einzelhandelskonzept bekräftigt. Das heißt: Die Stadt will weiter eine restriktive Ansiedlungspolitik gerade bei den innenstadtrelevanten Sortimenten verfolgen, um die Innenstadt als Einkaufsort zu stärken.

