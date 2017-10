Staunend auf dem Weg zum Glück

Dass die jungen Akteure auf der Bühne sichtlich Spaß haben, kommt beim Publikum gut an. Bei flotter Musik sind die Übergänge zwischen den einzelnen Darbietungen fließend. Umbaupausen gibt es nicht, denn wenn auf der einen Seite der Bühne etwas aufgebaut wird, gibt es auf der anderen schon wieder etwas zu sehen. So entstehen viele bunte Bilder, die die Zuschauer zum Träumen anregen.

Im Mittelpunkt der Show steht eine hell beleuchtete Straßenlaterne, daneben eine Bank. Schließlich lautet das Motto des Programms "On the road". Auf ihren Weg zum Glück nehmen die Akteure die Besucher mit, denen mit einem immer wieder wechselnden Straßenschild angezeigt wird, wer da gerade im Mittelpunkt steht. So wie Giulia Reboldi, die den Auftakt macht und eine außergewöhnliche Trapeznummer zeigt. Denn das Trapez ist in ihrem Fall ein Stuhl, an dem sie hängt, auf dem sie sitzt und durch den sie auch immer wieder hindurchklettert. Was dabei gezeigt wird, ist, wie bei allen anderen Akteuren, Artistik auf hohem Niveau.

Dass es scheinbar kein Problem ist, eine Autotür auf dem Kopf zu balancieren und dabei auch noch zu jonglieren, beweist Florian Maertz. Erst sind es sechs Bälle, dann sieben und bald acht. Das Publikum staunt und spendet eifrig Beifall. Publikumsliebling ist an diesem Abend Jule Schuster: Auf dem Schlappseil bewegt sie sich, als hätte sie festen Boden unter den Füßen. Sie balanciert, steht auf einem Bein und wagt sogar einen Spagat auf dem schwingenden Seil - moderne Artistik mit viel Dynamik. Zum Abschluss gibt es noch einen Salto und einen dicken Applaus vom Publikum.

Als Vertikalseil nutzt Miriam van der Netut ein Netz und präsentiert unter der Decke schwebend einen ganz besonderen Tango Argentino. Perfekt vereint sie Eleganz, Kraft und hohe Beweglichkeit.

Das nach eigenen Angaben einzige weibliche Schleuderbrett-Duo Europas, Dana Schulte-Siepmann und Kyra Reinert, präsentiert eine flotte Nummer, bei der neben Sprungkunst und Bodenakrobatik auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Scheinbar mühelos schleudern sich die beiden jungen Artistinnen in immer größere Höhe, um wenig später nach dem einen oder anderen Salto wieder sicher auf dem Sprungbrett zu landen. Gleich zwei Nummern, am Boden und am Trapez, zeigen Carina Guillermo und Leonid Bethäsuer, während Nicole Ster auf den Händen so mühelos laufen kann wie andere auf ihren Beinen. Julia Grote am Luftring und Lukas Köster mit einer sehenswerten Bouncing-Jonglage runden das Premierenprogramm des Rendezvous tête-à-tête ab. Bedauerlich dabei, dass die Badner Halle nicht annährend voll besetzt war. Wer nicht gekommen ist, dem sei gesagt: Er oder sie hat etwas verpasst.

Nach dem A-Cappella-Konzert mit der Band "Anders" gestern Abend in der Badner Halle lockt das Rendezvous tête-à-tête noch mit zwei "Nächten der Träume" heute und morgen, 7. und 8. Oktober, auf dem Außenparcours des Mercedes-Benz-Kundencenters. Einlasszeiten sind jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr alle 30 Minuten. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in den BT-Geschäftsstellen und auch an der Abendkasse.

www.tete-a-tete.de