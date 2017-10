Bahnfahren mit Ötigheimer Theaterkarte Ötigheim (manu) - "Mit unserer Stiftung sind wir auf einem guten Weg", sagte Landrat Jürgen Bäuerle am Donnerstagabend bei der Jahreshauptversammlung der Josef-Saier-Stiftung (JSS) im Tellplatz-Casino. Ein Erfolg ist beispielsweise die Einführung einer KVV-Kombikarte, bei der das Eintrittsticket auch als Fahrschein gilt. Bäuerle steht als Präsident an der Spitze des kontinuierlich wachsenden, gemeinnützigen Vereins mit derzeit 174 Mitgliedern, die es sich zur Aufgabe machen, das Lebenswerk des Gründers der Volksschauspiele Ötigheim (VSÖ) zu erhalten und zu fördern. In seinem Jahresrückblick erwähnte Bäuerle vier Vorstandssitzungen, "geprägt von großer Konstruktivität, hohem Engagement und guten Ergebnissen". In Erinnerung brachte er zwei für die JSS-Mitglieder durchgeführte Exklusivveranstaltungen auf dem Tellplatz und im Zimmertheater "Kleine Bühne" sowie den Ehrenabend zur Verabschiedung von Werner Sachsenmaier mit Überreichung der selten verliehenen Josef-Saier-Medaille in Gold (wir berichteten). Rund 21000 Euro stellte die JSS dem Schauspielverein zur Verfügung. Das Geld kam der Jugendarbeit (1500 Euro), der Beschaffung einer Beschallungsanlage im Bühnenbereich (15800 Euro) sowie einer Baumpflanzung (1500 Euro) zugute. Nach Auskunft von Schatzmeister Ralph Ganz brachten im Jahr 2016 Spenden 9000 Euro in die Kasse; aktuell gingen 4500 Euro an Spenden ein. Den derzeitigen Kassenstand bezifferte Ganz auf 40000 Euro. Nachdem Kassenprüfer Matthias Weyrauch eine "korrekte und fehlerfreie" Finanzführung bestätigt hatte, leitete Bürgermeister Frank Kiefer die obligatorische Gesamtentlastung des Stiftungsvorstands ein. Der Versammlung dankte er für das "wahnsinnige" Netzwerk-Engagement und "viele Stunden des persönlichen Einsatzes" für die VSÖ. "Wir kriegen Rückenwind von Ihnen allen", sagte Kiefer. Besonders hob er Bäuerle hervor, dem die Einführung einer KVV-Kombikarte in der kommenden Saison zu verdanken sei. Die Eintrittskarte für den Tellplatz dient dabei als Bahnfahrschein. Dies sei angesichts der angespannten Parkplatzsituation ein "Riesenschritt für die VSÖ". Bäuerle erwiderte: "Es macht Spaß, hier in Ötigheim mitzuhelfen, es ist schön, wenn man ein bisschen unterstützen kann." Für den erkrankten VSÖ-Vorsitzenden Pfarrer Erich Penka übernahm Kiefer den Bericht über den Theatersommer. Mit 82189 Zuschauern habe man "weit über den Haushaltsplanungen" in allen Spielplansparten "rundum positive Ergebnisse" erreicht und einen Überschuss von 200000 Euro erwirtschaftet. Diesen nutze man nun für die Sanierung der 17 Jahre alten Tonanlage mit Boxen und Mischpulten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 250000 Euro. Ende 2018 steuert die JSS 20000 Euro bei. Gut etabliert hätten sich die beiden Jugendreferenten, was eine "noch bessere Platzierung" der Jugendarbeit ermögliche. Als "Wertschätzung und Anerkennung" werteten laut Kiefer die Aktiven auf dem Tellplatz die Ministerbesuche. Mit einem Blick in die Zukunft deutete Kiefer eine Sponsorenkooperation mit Spediteuren aus der Region an sowie für 2019 eine Zusammenarbeit mit der Felsenbühne in Rathen, der Partnergemeinde von Ötigheim. Maximilian Tüg, geschäftsführender Vorstand der VSÖ, vermeldete eine Auslastung der "Kleinen Bühne" von 98 Prozent und gab einen Ausblick auf den Theaterwinter sowie den Tellplatzsommer. Die Operette "Der Vogelhändler" stehe schon seit etlichen Jahren auf der Aufführungswunschliste. Das "Mammutprojekt" erfordere jedoch "viel Mut". Denn: "Die Hauptrolle spielt der Chor mit zahlreichen Gesangsnummern." Laut dem musikalischen Leiter Ulrich Wagner seien die Sänger nunmehr fit genug, die Aufgabe zu meistern, so Tüg. Die festlichen Konzerte stehen unter dem Zeichen der britischen Nationalflagge. Tüg versprach: "Ganz bestimmt ist ,Pomp and Circumstance' mit dabei." Eine "Riesenarbeit" sei die Zuschauerumfrage gewesen. Rund 5500 Einzelgespräche mit Gästen habe man geführt, 400 Stunden Arbeitszeit steckte man in die Verarbeitung der Interviewbögen. Für die weiteren Planungen des künstlerischen Ausschusses sei die Umfrage ein "wichtiger Punkt". Tüg freute sich über "ganz viele neue Ideen". Dabei wolle man aber weder das Vermächtnis von Josef Saier und dessen Auftrag an die VSÖ "aus den Augen verlieren", noch wolle man sich angesichts der Ideenfülle "vergaloppieren".

