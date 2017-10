Buchmesse in edlem Ambiente Rastatt (up) - 21 regionale Verlage haben am Wochenende an der ersten Rastatter Buchmesse teilgenommen. Im Gartensaal (Sala terrena) des Schlosses nutzten sie die Gelegenheit, um ihr Verlagsprogramm an historischer Stätte vorzustellen. Ein Ambiente, das man als Buchhändler vermutlich nicht so oft genießen kann, dementsprechend zahlreich waren die Anfragen. (up) - 21 regionale Verlage haben am Wochenende an der ersten Rastatter Buchmesse teilgenommen. Im Gartensaal (Sala terrena) des Schlosses nutzten sie die Gelegenheit, um ihr Verlagsprogramm an historischer Stätte vorzustellen. Ein Ambiente, das man als Buchhändler vermutlich nicht so oft genießen kann, dementsprechend zahlreich waren die Anfragen. "Wir konnten gar nicht alle berücksichtigen", erklärte die Initiatorin Lydia Erforth von der Schlossverwaltung Rastatt gegenüber dem Badischen Tagblatt und ergänzte: "Vielleicht klappt es für sie ja beim nächsten Mal". Präsentiert wurden Belletristik, historische Romane und Bücher über Wissenschaftsgeschichte. Erforth betonte in ihrer Begrüßung, dass die Schlossverwaltung auch einen Bildungs- und Erziehungsauftrag habe. Immer mehr Jugendliche griffen wieder mehr zum Buch anstatt E-Books zu nutzen, deren Absatz zurückgehe. In Zukunft könnte die Buchmesse im Wechsel mit derjenigen in Schwetzingen stattfinden, also alle zwei Jahre, stellte sie in Aussicht. Wobei Rastatt eindeutig das schönere Schloss besitze, sagte Erforth. Zum Angebot für die Freunde der Literatur gehörten mehrere Lesungen, die im Vorzimmer (Antichambre) der Markgräfin im ersten Stock stattfanden. Dort lasen neben Hans-Peter Faller, der Texte aus seinem Werk "Ludwig die Stadtmaus" präsentierte, Autoren wie Manni Lorbär (Achter Verlag), der "MaLo - eine Detektivpersiflage" vorstellte. Georg Stein las "Aus den erschienen Büchern über Bob Dylan", die aus Anlass des Literaturnobelpreises für den Rockmusiker auf den Markt gebracht worden waren. Dieter Bauer präsentierte Passagen aus der Erzählung "Die Dame mit den Bernsteinaugen". So dürfte für fast jeden etwas dabei gewesen sein, auch für Leser, die es gerne spannender lieben, denn auch ein Baden-Württemberg-Krimi mit dem Titel "Dreisamnebel" wurde vorgestellt. Harald Rudolf vom Silberburg-Verlag las daraus vor. Auch der Roman "Der geheimnisvolle Schädel und eine verbotene Liebe" von Wolfgang Schröck-Schmidt dürfte Leser angesprochen haben. Die Messebesucher hatten die seltene Gelegenheit, den Autoren persönlich zu begegnen und Fragen an sie zu richten. Die konnte man außerdem den Mitarbeitern einer Buchbinderei stellen, die ebenfalls einen Stand aufgebaut hatten und demonstrierten, wie aus einzelnen Seiten ein Buch wird und wie man sehr alte historische Bücher restaurieren kann.

