Poetisch-kunstvolle Spielorte im Kerzenlabyrinth

Viele tête-à-tête-Fans hatten sich Karten für alle drei Aufführungen organisiert und waren am Ende begeistert: "Es gab wieder die ganze Bandbreite des Straßentheaters zu sehen: Akrobatik und Jonglage, A-cappella und eine tolle Installation unter freiem Himmel", freuten sich Renate und Werner Schneider. Trotz leichten Regens waren sie am Samstagabend auf das Parcoursgelände beim Benz-Kundencenter gekommen: "Wind und Wetter und auch ein bisschen Regen gehören doch zum Straßentheater dazu", sagte Tina Wenz, zog sich einen Regenmantel über und ließ sich vom Theater Anu in die "Nacht der Träume" entführen. 3000 Kerzen sorgen nicht nur für ein stimmungsvolles Bild, sondern leiteten die Besucher in einer Art Irrgarten zu den verschiedenen Stationen.

Dort gibt es kurze, manchmal poetische, manchmal zum Nachdenken anregende Szenen zu erleben. Jeder Besucher bestimmt das Tempo selbst. Wer möchte, kann die immer wiederkehrenden kurzen Sequenzen ein zweites oder drittes Mal anschauen, bevor er weiterwandert.

Die Akteure nutzen raffiniert Licht- und Schatteneffekte für ihr Spiel, manchmal auf Projektionsflächen, manchmal hinter Glasflaschen - aber immer ganz nah am Publikum. Es sind kleine, feine Theatermomente, die es an den einzelnen Spielorten zu erleben gilt.

Zwischendurch wandern viele Besucher auf eine kleine Anhöhe und schauen von oben auf das beeindruckende Lichtermeer. Wer möchte, macht eine kleine Pause, versorgt sich überwiegend mit warmen Getränken und läuft dann eine zweite Runde durchs Lichterlabyrinth.

In der Platzmitte spielt eine Szene mit Sandmalerei, wenige Meter weiter stehen, bestens passend zum Wetter am Samstagabend, die Themen Wasser und Regen im Mittelpunkt. Am Eingang werden die Besucher mit bunten Fabelgeschichten empfangen und irgendwann auch wieder aus dem Reich der Träume und Lichter in die dunkle Nacht entlassen. "Dass das Theater Anu noch einmal mit einer solchen Produktion nach Rastatt kommt, war der Wunsch vieler Festivalbesucher", berichtet die künstlerische Leiterin Kathrin Bahr.

Gemeinsam mit Julia von Wild plant sie derzeit bereits für das tête-à-tête 2018. Denn im kommenden Jahr feiert das Festival seinen 25-jährigen Geburtstag. "Die heiße Phase ist längst angelaufen, und wir wollen es so richtig krachen lassen", blickt Kathrin Bar bereits voller Vorfreude auf das Jubiläums-tête-à-tête, das vom 29. Mai bis 3. Juni in Rastatt stattfinden wird. Das Rendezvous in den vergangenen Tagen hat bei den Besuchern auf jeden Fall die Vorfreude auf Straßentheater geweckt. So ziehen die Organisatoren am Ende trotz der unter den Erwartungen gebliebenen Zuschauerresonanz ein positives Fazit des kleinen, aber auch dieses Mal wieder feinen Festivals.