"Leuchtfeuer mit Signalwirkung" Von Frank Vetter Rastatt - Mit einem Festakt im Kreistagssaal des Landratsamts in Rastatt begann am Freitag die Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft des Landkreises mit der italienischen Provinz Pesaro-Urbino. Landrat Jürgen Bäuerle und der Präsident der Provinz, Daniele Tagliolini, unterstrichen die gelungene Verbindung der beiden Regionen. Bäuerle freute sich, dass rund 90 Gäste aus Italien den Weg zur Jubiläumsfeier gefunden hatten. Es sei für ihn ein besonderer Moment, eine "wunderbar gewachsene, austauschorientierte, wirtschaftlich und touristisch geprägte und freundschaftlich gefestigte Partnerschaft" feiern und bekräftigen zu können, bekannte er. Besonders auch weil die Verbindung des Landkreises und der Provinz das Dach für elf lebendige Gemeindepartnerschaften Modellcharakter in Europa haben dürfte. In Zeiten neuer Nationalismen und Europaskepsis seien diese Partnerschaften "Leuchtfeuer mit Signalwirkung", so der Landrat. Das europäische Miteinander nannte Jürgen Bäuerle angesichts der aktuellen Herausforderungen wie Flüchtlingsthematik, Terrror und Klimawandel alternativlos. Die in der Amtszeit seines Vorgängers Werner Hudelmaier initiierte Partnerschaft solle vor allem junge Menschen zusammenbringen und für sie Inspiration sein, betone der Landrat mit Blick auf die gemeinsamen Sportevents, die im Rahmen der Feiern vor einem Jahr in Italien und nun am Wochenende im Landkreis stattfanden. Dank sagte der Kreis-Chef Dezernent Claus Haberecht und der Landratsamtsmitarbeiterin Maria Di Umberto, die viel zur Fortentwicklung der Partnerschaft beitrügen. Daniele Tagliolini, Präsident der Provinz Pesaro-Urbino, nannte Haberecht einen langjährigen Freund und dankte Maria Di Umberto ebenfalls für die Unterstützung bei den Begegnungen. Partnerschaften seien wichtig, um authentische Freundschaften zwischen Menschen mit verschiedenen Sprachen und Kulturen zu schaffen, unterstrich Tagliolini. Er erinnerte an die elf Jahre ältere Partnerschaft zwischen Rastatt und Fano, dem Geburtsort des Schloss-Baumeisters Domenico Rossi. Schon zu dessen Zeiten seien Handwerker aus Italien in die Region gekommen und hätten hier Wurzeln geschlagen. Daniele Tagliolini betonte ebenfalls die Bedeutung der Partnerschaften für Europa. Er hoffe, dass die Partnerschaftsspiele Impulsgeber zur Beständigkeit der Partnerschaft und zu einer Tradition werden. Den würdigen musikalischen Rahmen des Festakts schufen das Bietigheimer Ensemble Con Fuoco und der Hornist Horst Ziegler. Nach Werken von Karl Jenkins und Gioachino Rossini spielten die Musiker die beiden Nationalhymnen und die Europahymne zum Abschluss des Festaktes.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben