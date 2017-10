Marien-Statue als Zeichen des Dankes für Verschonung im Krieg

(hr) - Damit die Stadt vor dem Krieg verschont wird, gelobten auf Initiative des damaligen Stadtpfarrers Emil Schätzle die Gläubigen von St. Alexander und Herz Jesu vor genau 73 Jahren, am 8. Oktober 1944, jährlich das Rosenkranzfest zu feiern und das Rosenkranzgebet zu pflegen. Dieses Gedenken wird jetzt durch eine Sandstein-Madonna unterstützt, die in der Pagodenburganlage errichtet und am Sonntag geweiht wurde.

Pfarrer Ralf Dickerhof und OB Hans Jürgen Pütsch dankten im Rahmen der von einem Blechbläserensemble umrahmten Feierstunde der Stifterin, die unbekannt bleiben möchte, für die von den Bildhauern Peter und Martin Gutmann aus Endingen geschaffene Statue. Sie ist eine Nachbildung der Marienfigur, die bis 1962 den Giebel der Einsiedelner Kapelle schmückte und dann altersbedingt durch die Kopie ersetzt wurde, die heute dort zu sehen ist. Das Original ist seither im Stadtmuseum untergebracht.

Mit dem Denkmal im Park hinter der Einsiedelner Kapelle möchte die Stifterin erreichen, dass das Gelöbnis und der Dank für die Fürsprache Marias nicht in Vergessenheit gerät.

Überschattet wurde die Weihe vor dem Hintergrund, dass in das Fundament ein Hakenkreuz und Hitler geschrieben worden war. Dickerhof zeigte sich überzeugt: "Glaube und die Liebe sind stärker als Unmenschlichkeit und Hass." Deshalb verbinde er mit dem "Denk!Mal" die Hoffnung, die Menschen mögen zum Nachdenken, zur Umkehr und Buße kommen, so der Pfarrer.

Bevor Dickerhof die von den Bildhauern und dem OB enthüllte Statue weihte, erinnerte er an Markgräfin Sibylla Augusta, die als Dank für den Rastatter Friedensschluss von 1714 die Einsiedelner Kapelle von Johann Michael Ludwig Rohrer als Nachbau einer Kapelle von 1709 aus dem Schlackenwerther Schlosspark erbauen ließ.

"Glaube kann Berge versetzen war vermutlich der Antrieb der Gläubigen, am 8. Oktober 1944 das Gelöbnis für die Errettung der Stadt abzulegen", zeigte sich Pütsch überzeugt. Der Rathaus-Chef will mit Dickerhof überlegen, wie das Rosenkranzfest zur Erinnerung an das Rastatter Gelöbnis künftig jährlich am zweiten Sonntag im Oktober mit einer gemeinsamen Veranstaltung wachgehalten werden kann.

Dickerhof und Pütsch waren sich in ihrer Bewertung einig, der Friede sei ein wunderbares Geschenk, für das wir uns jeden Tag in der Familie, im Freundeskreis und am Arbeitsplatz einsetzen müssten. Es sei ein Wunder gewesen, dass die mit Ziel Rastatter Innenstadt fliegenden Bomber der Alliierten ihre tödliche Fracht nicht über der barocken Innenstadt, sondern über unbewohntem Gebiet auf dem Röttererberg abgeladen hätten. "Wenn ich an die Zerstörung Pforzheims denke, will ich mir nicht vorstellen, wie unsere barocke Innenstadt heute aussehen würde, wenn die Bomben der Alliierten ihre Ziele getroffen hätten", fügte der OB hinzu

Besonders dankbar zeigte sich Pütsch, dass mit der Inschrift auf dem Sockel die Erinnerung an das Gelöbnis wachgehalten wird und Passanten zum Nachdenken angeregt werden. Dort heißt es: "Rastatts Bürger danken Gott dem Herrn, der auf die Fürsprache Mariens am 7.1.1945 die barocke Innenstadt vor der Vernichtung bewahrt hat. Drei Monate zuvor, am 8.10.1944, hatten Gläubige von Sankt Alexander und Herz Jesu das Gelöbnis für die Errettung ihrer Stadt abgelegt."