Erstaufführung auf März 2018 verschoben

Zunächst platzierte man die Premiere aus personellen Gründen in den November. "Als wir uns im Frühsommer zusammensetzten, um das ,Via'-Fest für Ende September sowie das Galakonzert zum 30-jährigen Bestehen von Band und Chor ,Neue Wege' für den Herbst zu organisieren, wurde schnell klar, dass unsere Ehrenamtlichen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, denn Fest, Konzert und Musical binden fast alle Teams", erklärt Gemeindereferent Dieter Janikovits.

Noch am 22. Januar war die JKG-Musicalwelt in der Jugendkirche rosarot. Im Familiengottesdienst fiel der Startschuss für die Arbeit von Sängern, Tänzern, Schauspielern, Musikern, Bühnenbauern, Kostümbildnern und Organisatoren. Pfarrer Markus von Chamier prophezeite: "Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus." Elke Voss (Regie) und Dieter Janikovits (Textbuch, Kompositionen und Gesamtleitung) stellten per Leinwandpräsentation das von dem Heidelberger Streetart-Künstler René Burjak gestaltete Poster zum Musical vor. Im März besuchten 25 "Moses-Teamer" die "Ramses"- Ausstellung in Karlsruhe zur Einstimmung auf den Charakter eines als Gott verehrten Pharaos und starteten wenig später die Darstellerproben im "Jugendhäusle". Danach meldete sich das "reale Leben" und brachte die hehren Pläne des Teams ins Wanken. Waren die meisten Darsteller sowie Gesangs- und Tanzcoaches für "Moses" vor acht Jahren bei den Vorbereitungen für "Esau und Jakob: Brüder auf Umwegen" noch Studenten und Auszubildende, so stehen sie heute mit beiden Beinen im Beruf und mitten in der Familienplanung. "Das Ehrenamt läuft neben Broterwerb und Kindererziehung", sagt Janikovits. Und: "Alle sind mit Herz und Seele dabei, aber die Balance zwischen Beruf, Familie und Hobby muss stimmen und darf nicht stressen. Zudem ist es unsere Absicht, bei allen unseren Unternehmungen Qualität zu bieten."