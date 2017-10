Rastatt will mehr Büros

Wie sieht der Ist-Zustand aus?

Die Imakomm hat über Befragungen, Berechnungen, Expertengespräche und Vor-Ort-Begehungen den Büromarkt analysiert. Ergebnis: An Flächen in allen Branchen besteht ein Angebot von 135000 bis 145000 Quadratmetern. Die Leerstandsquote beziffert die Studie mit acht bis zwölf Prozent; der durchschnittliche Mietpreis liegt bei sieben bis acht Euro pro Quadratmeter.

Reine Bürostandorte fehlen, Schwerpunkte liegen in den Bereichen Kaiserstraße, Poststraße, Bahnhofstraße/Schlossgalerie, Gesundheitszentrum Engelstraße, Karlsruher Straße/Niederwaldstraße, Gründerzentrum in der Rauentaler Straße, Wöhr und Richard-Wagner-Ring.

Wie ist der Bestand zu bewerten?

In Rastatt dominiert in der Beschäftigtenstruktur das verarbeitende Gewerbe. Der Anteil der Büro-Jobs liegt bei 32 Prozent. Als auffällig bezeichnet die Imakomm die geringe Fläche im Bereich Information und Kommunikation. Der Büromarkt in Rastatt ist durch eine kleinteilige Struktur bestimmt. Die befragten Unternehmer äußern sich zu 52 Prozent "sehr zufrieden" mit dem Standort. Bei 17,9 Prozent besteht die Absicht, sich kurzfristig zu verändern. Bei 13,1 Prozent ist vorgesehen, sich in den nächsten drei bis fünf Jahren neu auszurichten.

Wie schätzt Imakomm die Entwicklung ein?

Rastatt bietet eigentlich gute Rahmenbedingungen (Verkehrslage, Infrastruktur, Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung); trotzdem besteht eine eher geringe Nachfrage nach Büroflächen. Die Innenstadt kann von ansässigen Firmen nicht profitieren. Hinderlich ist, dass die Breitbandversorgung noch ausgebaut werden muss. Die Imakomm empfiehlt, Angebote durch Nachverdichtung zu schaffen, eine Imagewerbung und den Ausbau des Gründerzentrums (ehemals ZIP). Entscheidend für eine erfolgreiche Vermarktung sind neben einer zeitgemäßen Ausstattung Kriterien wie Parkplätze, Erreichbarkeit und zentrale Lage. Die Imakomm empfiehlt, Leerstände laufend zu aktualisieren, um Konzentration in bestimmten Lagen zu vermeiden. Für eine Vermarktung sollten Zielgruppen direkt angegangen werden. Eine vorrangige Förderung halten die Gutachter in der Innenstadt sowie im Alt-Gewerbegebiet Ost für sinnvoll.

Wie steht der Gemeinderat zu der Studie?

Die Studie hat den Gemeinderat nicht vom Hocker gerissen. "Das wussten wir doch alles schon", setzt mancher Mandatsträger lieber ganz auf sein Bauchgefühl. Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch verteidigte die 12900 Euro teure Studie, weil man jetzt unter anderem wisse, was Unternehmen vorhaben. Wirtschaftsförderer Raphael Knoth sieht die Expertise als Ergänzung zur Projektentwicklung im Alt-Gewerbegebiet Ost, wo 15 bis 20 Hektar brachliegen (unter anderem Rosen-Binz, Cronauer). Jetzt habe man eine Grundlage, auf die man Bezug nehmen könne, um sich weiterzuentwickeln.

Dass Rastatt Potenzial als Büro-Standort habe, begründet Knoth auch mit der Entscheidung von L'tur, im kommenden Jahr mit 200 Arbeitsplätzen von Baden-Baden aufs ehemalige Greiser-Areal in der Karlsruher Straße zu ziehen.