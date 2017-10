Neue Planung sieht auch Tagespflegeplätze vor

Elchesheim-Illingen - Vor einem Monat sollte der Bauantrag für den Bau des Pflegeheims eingereicht werden, das an der Rheinstraße auf der Grünfläche bei der Schule entstehen soll. So war es im Durchführungsvertrag mit der Projektgesellschaft "Wohnpark Elchesheim-Illingen" vereinbart worden. Dem Papier hatte der Gemeinderat im April zugestimmt (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde am Montag ein Nachtrag zu dem Vertrag vorgelegt, mit dem die Frist für die Antragsstellung bis zum 30. November verlängert wurde.

Ebenfalls verlängert wurde die Zeitspanne, die ab der Baugenehmigung bis zum Baubeginn verstreichen darf. Bisher betrug sie drei Monate, nun ist es ein halbes Jahr. Unverändert beibehalten wurde die Terminsetzung für die Inbetriebnahme des Pflegeheims, die spätestens Ende 2019 erfolgen soll.

Der Gemeinderat stimmte den Vertragsänderungen einstimmig zu. Norbert Schmidt (EIL) enthielt sich. Er hatte für die Aufrechterhaltung der Drei-Monats-Frist zwischen der Erteilung der Baugenehmigung und dem Baubeginn plädiert. Schmidt hatte Sorge, dass der Verzicht auf "sportliche" Vorgaben weitere Verzögerungen nach sich ziehen könnte. Ein Vertreter des Projektträgers hatte die Ausdehnung auf sechs Monate mit der Schwierigkeit begründet, angesichts der momentan "massiven Auslastung" im Baugewerbe, in einem engeren Zeitfenster geeignete Baufirmen finden zu können.

Bürgermeister Rolf Spiegelhalder äußerte Verständnis für das Unternehmen, es gehe um die "Qualität" des Bauwerks. Da der Fertigstellungstermin bestehen bleibe, sei die Fristverlängerung aus Sicht der Verwaltung in Ordnung. Der Gemeinde entstehe ja kein Schaden, war Heinz Bollweber (CDU) ähnlicher Meinung und verwies als Warnung auf Baumängel, die an einem Pflegeheimneubau in Ötigheim aufgetreten waren. Im Nachtrag gab es außerdem eine formelle Änderung, über die in der Sitzung jedoch kein Wort verloren wurde, im April aber schon angedeutet worden war. Als Sitz der Projektgesellschaft war im Ursprungsvertrag Ettlingen angegeben, im Nachtrag ist es Frankfurt. Gewechselt hat auch der Geschäftsführer. Diese Funktion übt nun offensichtlich ein Mitglied einer "Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten" aus.

In der Sitzung wurde zudem eine leicht überarbeitete Entwurfsplanung präsentiert, die laut Unterlagen wiederum unter einem anderen Unternehmen firmierte, nämlich dem Pflegeheimkonzern Orpea Deutschland, der, wie wir bereits berichtet haben, über die Tochtergesellschaft Haus Edelberg das Pflegeheim betreiben will. Der Gebäudekomplex soll, wie schon bekannt, zur Straße hin zwei- und zum Rathaus hin dreigeschossig werden. Auf dem Teil mit drei Etagen soll zusätzlich ein Staffelgeschoss entstehen. Dieses Dachgeschoss wird entgegen der vorherigen Planung jetzt nur als "Option" deklariert. Es soll vorerst nicht gebaut werden, erklärte die Planerin.

Eine weitere Planänderung betrifft die Gebäudehöhe an der Rheinstraße, statt 9,75 Meter wie bisher sind nun zehn Meter erlaubt. Der Verwaltungsvorlage zufolge wurden die Änderungen mit dem Landratsamt abgeklärt, eine Korrektur des Bebauungsplans sei nicht erforderlich. Die Gesamtzahl an Stellplätzen soll um drei Parkplätze an der Rheinstraße erhöht werden, außerdem will das Unternehmen eine Extrazufahrt für Anlieferungen schaffen. Eine Ergänzung soll das Angebot an Pflegemöglichkeiten bekommen. Neben 75 Heimpflegeplätzen und 16 barrierefreien Wohnungen für Menschen mit geringem Betreuungsbedarf sind nun auch zehn Plätze für Tagespflege vorgesehen.

Wie ein Unternehmenssprecher betonte, werde diese im Erdgeschoss geplante Abteilung aber vermutlich mehr als nur zehn Personen bedienen können. Es seien auch 30 Klienten denkbar. Denn solche Einrichtungen würden von einzelnen Nutzern oft nicht die ganze Woche, sondern nur an bestimmten Tagen in Anspruch genommen. Auf eine Frage von Bürgermeister Spiegelhalder zur Versorgung von Palliativ-Patienten hieß es, dass man dieses gewährleisten wolle, eventuell durch Kooperationen mit entsprechenden Anbietern. Der Gemeinderat stimmte der Planung einstimmig zu.