Spielplätze in Au am Rhein kommen auf den Prüfstand

(hr) - Das Interesse der Auer Bevölkerung an den Themen der Gemeinderatssitzung war auch am Montag groß. Auf den Zuschauerrängen im Ratssaal wurde es eng.

Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Umgestaltung des Hofs der Rheinauschule. Die Schulwelt habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert, heißt es in der Sitzungsvorlage. Teilweise werden die Kinder bis 16.30 Uhr an der Schule betreut, verbringen somit zwischen sieben und neun Stunden dort. Moderne Schulhöfe müssten Orte der Begegnung, des Lernens und der Entspannung sein, heißt es weiter. Es sei deshalb wichtig, den Schulhof kindgerecht zu gestalten und in der unterrichtsfreien Zeit für Kinder und Jugendliche zu öffnen. Schulhöfe seien wertvolle Spielressourcen, die mit Spielplätzen und Grünflächen vernetzt werden sollten.

"Unser derzeitiger Schulhof ist eine große asphaltierte Fläche, die langweilig ist und keine Anreize zum Spielen, Toben oder zur Entspannung bietet, weshalb bei der Elternschaft aber auch bei der Schule schon lange der Wunsch an einer Umgestaltung des Schulhofs an der Rheinauschule besteht", heißt es weiter. In Au will man deshalb eine Projektgruppe gründen, die - unterstützt von einem Fachplaner - die Umgestaltung des Schulhofs konzipieren soll.

Dabei ist sich die Verwaltung dessen bewusst, dass mit der Umgestaltung des Schulhofs auch neue Spielflächen entstehen und dies zu einem größeren Pflege- und Wartungsaufwand führen werde. Die Umgestaltung betrachte man als Bestandteil des Spielplatzkonzepts, das die neue Bürgermeisterin Veronika Laukart in den kommenden Monaten auf den Weg bringen will (wir berichteten). "Mir sind zwei oder drei richtig gute Spielplätze lieber als neun oder zehn einfache, schlechte", betonte Laukart im Rahmen der Sitzung. Sie gehe davon aus, dass durch die Reduzierung manches Spielgerät umgesetzt werde sowie Wartungsaufwand eingespart werden könne.

Einstimmig fasste der Rat den Grundsatzbeschluss, den Schulhof umzugestalten und beauftragte die Verwaltung, eine Projektgruppe, bestehend aus Kindern, Lehrern, Eltern, der Verwaltung und Mitgliedern des Gemeinderats einzusetzen, die mit Unterstützung eines Planers Gestaltungsvarianten und die Kostenschätzungen für die Umgestaltung des Schulhofs erarbeiten soll, die dann wiederum dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.