Schritt Richtung Querspange

Bühl

Nationalpark: Bühl billigt Konzept Bühl (jo) - Die Stadt Bühl schließt sich dem Ausbau des Vereins der Nationalparkregion zu einer vollwertigen regionalen Tourismusorganisation an. Einstimmig votierte der Gemeinderat dafür und zeigte sich bereit, einen Jahresbeitrag von rund 15 000 Euro zu leisten (Foto: Eberspächer/NP). » Weitersagen (jo) - Die Stadt Bühl schließt sich dem Ausbau des Vereins der Nationalparkregion zu einer vollwertigen regionalen Tourismusorganisation an. Einstimmig votierte der Gemeinderat dafür und zeigte sich bereit, einen Jahresbeitrag von rund 15 000 Euro zu leisten (Foto: Eberspächer/NP). » - Mehr

Forbach

Forbacher Trinkwasser Forbach (mm) - Größere Investitionen stehen in die Forbacher Trinkwasserversorgung an. Allein für das geplante Wasserwerk Schwarzenbach sind 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Die Gemeinde unterhält neun Ortsnetze mit Leitungen, Hochbehältern und Filteranlagen (Foto: av). » Weitersagen (mm) - Größere Investitionen stehen in die Forbacher Trinkwasserversorgung an. Allein für das geplante Wasserwerk Schwarzenbach sind 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Die Gemeinde unterhält neun Ortsnetze mit Leitungen, Hochbehältern und Filteranlagen (Foto: av). » - Mehr

Rastatt

Grundsteuer: Es bleibt dabei Rastatt (ema) - Es bleibt dabei: Die Grundsteuer wird in Rastatt zum 1. Januar 2018 von 390 auf 430 Prozent an gehoben. Die FW-Fraktion konnte sich im Gemeinderat mit ihrem Antrag, die Erhöhung um ein Jahr auszusetzen, nicht durchsetzen. Das bedeutet ein Plus von 840 000 Euro (Foto: av). » Weitersagen (ema) - Es bleibt dabei: Die Grundsteuer wird in Rastatt zum 1. Januar 2018 von 390 auf 430 Prozent an gehoben. Die FW-Fraktion konnte sich im Gemeinderat mit ihrem Antrag, die Erhöhung um ein Jahr auszusetzen, nicht durchsetzen. Das bedeutet ein Plus von 840 000 Euro (Foto: av). » - Mehr

Gernsbach

Casimir Kast investiert Gernsbach (red) - Mit einem Investitionsprogramm in Ausstattung und Infrastruktur hat die Casimir Kast Verpackung und Display GmbH die Kapazität des Unternehmens ausgebaut. Rund acht Millionen Euro habe man in den vergangenen zwei Jahren in den Standort gesteckt (Foto: av). » Weitersagen (red) - Mit einem Investitionsprogramm in Ausstattung und Infrastruktur hat die Casimir Kast Verpackung und Display GmbH die Kapazität des Unternehmens ausgebaut. Rund acht Millionen Euro habe man in den vergangenen zwei Jahren in den Standort gesteckt (Foto: av). » - Mehr