Kaum noch freie Plätze

In Muggensturm gibt es drei Einrichtungen: die beiden katholischen Kindergärten "Edith Stein" (102 Plätze im Kindergarten und zehn in der Krippe) und "Oase" (98 Plätze) sowie die Kinderkrippe "Storchennest" (42 Plätze). Dieses Kindergartenjahr gebe es einen Bedarf von 211 Plätzen, informierte Rechnungsamtsleiter Dirk Eisele. Die beiden katholischen Kindergärten bieten zusammen nur 200 Plätze an. 14 Kinder besuchten jedoch Einrichtungen in anderen Gemeinden. Bereits im Kindergartenjahr 2018/2019 könne der Bedarf aber nicht mehr gedeckt werden, man geht nämlich von einem Anstieg auf 224 Kinder aus. Auch im darauffolgenden Jahr sehe es ähnlich aus, obwohl die Anzahl der Kinder, die den Kindergarten besuchen werden, voraussichtlich wieder auf 216 sinken werde. Bei der Kinderkrippe sei das Angebot derzeit schon ausgelastet. Ein kleiner Puffer sind die Kinder aus Muggensturm, die von einer Tagesmutter und nicht im Kindergarten betreut werden. Das sind derzeit elf.

Noch gar nicht berücksichtigt sind allerdings die weiteren Entwicklungen in Muggensturm, betonte Rechnungsamtsleiter Eisele mit Blick auf die Planung des Neubaugebiets "Falkenäcker", in dem mehr als 1000 Menschen ein neues Zuhause finden sollen. Den wachsenden Bedarf, so seine Ansicht, könne man nur mit einem Anbau oder Neubau decken.

Bürgermeister Dietmar Späth verdeutlichte ebenso, dass man handeln müsse. Mit dem Gemeinderat sei das Thema auf einer Klausurtagung diskutiert worden, berichtete er. Höchstwahrscheinlich werden der Kindergarten "Oase" und die Kinderkrippe "Storchennest" erweitert. Mit der Planung will man sich im kommenden Jahr beschäftigen, die Umsetzung soll 2019 erfolgen. "Sonst haben wir ab dem Jahr 2020/21 nicht mehr genügend Plätze."

Dieter Eisele (SPD) plädierte dafür, rechtzeitig die Weichen zu stellen, um reagieren zu können. Joachim Schneider (CDU) freute über die steigenden Geburtenzahlen. Die Konsequenz sei aber, dass mehr Plätze für die Kinderbetreuung bereitgestellt werden. Dietmar Herz (MBV) regte an, direkt im Neubaugebiet "Falkenäcker" eine Einrichtung zu schaffen. Er warnte aber davor, das Betreuungsangebot "aufzublähen".