Zustand über und unter der Erde erfasst Ötigheim (yd) - Eine wahre Mammutaufgabe hatten Gemeinderat und Verwaltung den Planern des Ingenieurbüros Wald und Corbe aufgegeben: Hunderte Stunden Arbeit müssen in die Auswertung dessen geflossen sein, was die ober- und unterirdische Befahrung des Ötigheimer Straßen- und Kanalnetzes ergeben hatte. "Aber es hat sich gelohnt. Jetzt sehen wir ganz klar und deutlich, wo der dringendste Handlungsbedarf besteht", meinte Bürgermeister Frank Kiefer am Dienstag. Planer Daniel Ruschmann stellte im Rahmen der Gemeinderatssitzung die Ergebnisse der Auswertung vor. Eingeflossen in die Bewertung sind die Befahrung der Abwasserleitungen und die Befahrung des 34 Kilometer langen Ötigheimer Straßennetzes. Dem Ingenieurbüro schrieb man ins Aufgabenheft, eine Priorisierung zu erarbeiten, in der die beiden Bestandsaufnahmen einfließen sollten. Neben der Eigenkontrollverordnung (EKVO), die es den Gemeinden auferlegt, ihre Abwasseranlagen in regelmäßigen Abständen auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen (bauliche Defizite sind sofort zu beheben), flossen auch der Generalentwässerungsplan, der den hydraulischen Zustand des kommunalen Abwassernetzes bewertet, sowie der Zustand der jeweiligen Straßen mit in die Bewertung ein. Das heißt: Eine Straße, die oberflächlich völlig intakt scheint, wird, wenn die Kanäle im Untergrund Beschädigungen aufweisen schneller saniert als eine Straße, deren Belag deutliche Mängel aufweist, die aber im Untergrund noch in Ordnung ist. "Für uns waren die Ergebnisse teilweise überraschend", bekannte Kiefer gestern im BT-Gespräch. Teilweise hätten sich Mängel an Straßen ergeben, die man bisher nicht auf "dem Schirm" gehabt habe. Die von Ruschmann präsentierten Untersuchungsergebnisse machen auch deutlich, dass teilweise dringender Handlungsbedarf besteht - in der Rastatter Straße etwa: Gut, dass der nächste Bauabschnitt der Sanierung kurz bevorsteht. Auch die Arbeiten zur Kanalsanierung sind dort bereits vergeben. Auch die Wilhelm-Tell-Straße landete recht weit vorne auf der Liste der am nächsten zu sanierenden Straßen im Telldorf. Konkreter Handlungsbedarf besteht auch in der Mühlstraße: Der hydraulische Zustand des kommunalen Abwassernetzes bereitet dort Sorgen. Es kommt dort öfter zu Überstaus. Kiefer wertete die Auswertung und Priorisierung der erhobenen Daten als ausgesprochen nützlich. "Wir wissen nun, wo wir in den kommenden Jahren sinnvollerweise einsteigen sollten." Die Landkarte, die Ruschmann den Mitgliedern des Ratsgremiums präsentierte, wies einen hohen Rot-Anteil auf - in Ötigheim besteht somit an vielen Stellen Handlungsbedarf. Man hoffe bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen wie bisher weiter auf Zuschüsse. "Nur dann ist es möglich, dass wir diese Liste nach und nach abarbeiten", meinte der Bürgermeister. Dank des Sanierungskonzepts sei es jetzt auch möglich, den Ötigheimer Bürgern transparent zu erläutern, warum die eine Straße im Ort neu gemacht werde, und es bei einer anderen mit der Sanierung wohl noch etwas dauert. Wichtig sei auch das schrittweise Vorgehen. Man könne nicht zehn Baustellen gleichzeitig aufmachen. "Wir müssen beachten, dass es sich hier um ein ganz sensibles Geflecht handelt", betonte Kiefer abschließend.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben