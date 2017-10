Info-System auf dem Weg

Szenen wie am Dienstagnachmittag, als es für viele Autofahrer ebenso wie Radler galt, wieder umzukehren, sollen dann endgültig der Vergangenheit angehören. Eigentlich soll seit März bereits ein in Höhe der Grundschule Plittersdorf als Zwischenlösung von der Stadt angebrachtes, per Hand zu bedienendes Schild im Vorfeld darauf hinweisen, ob die Fähre in oder außer Betrieb ist. Dafür muss aber auch die entsprechende Info von französischer Seite fließen, die für den Fährbetrieb zuständig ist. Und die kam am Dienstag zu spät, wie die städtische Pressestelle auf Nachfrage mitteilte. Ab etwa 13.20 Uhr stand die Fähre still, wieso, ist den deutschen Behörden nicht bekannt, eine Information per E-Mail ans Landratsamt gab am Nachmittag als Grund schlicht "Sonderschließung" an. Am Mittwoch lief die Fähre jedenfalls wieder. Prinzipiell kann man sich vor Fahrtantritt im Internet (www.inforoute67.fr) oder telefonisch informieren, (0033) 368338081.

Jetzt hofft man darauf, dass das vom elsässischen Département Bas-Rhin geplante Infosystem bis Sommer 2018 installiert ist, so Haberecht. Das Departement habe inzwischen den Antrag auf Förderung durch EU-Interreg-Mittel stellen können, nachdem das Land Baden-Württemberg mit ins Boot geholt wurde und für die Fähren Rhinau-Kappel, Drusenheim-Greffern und Seltz-Plittersdorf insgesamt 50000 Euro zuschießt. Rund 450000 Euro soll das System kosten, das per Webcams, Internetseiten, Mobilitäts-Apps und digital gesteuerten Wechselverkehrszeichen an den Zufahrtswegen direkt über den Zustand der Fähren informiert - in Plittersdorf im Bereich der Schule, in Greffern an der B36/Dow-Kreuzung, so der Plan. 225000 Euro erhofft man sich von Interreg, 113000 Euro sollen aus Frankreich kommen, 108000 aus Deutschland. Neben dem Land sind die betreffenden Kreise und Kommunen gefragt. Eingeplant sind der Kreis Rastatt mit 15000 Euro, die Stadt mit 4000 sowie Rheinmünster mit 2000 Euro.