Junge Hausärzte für Mittelbaden gewinnen

(sl) - Ärztin Dr. Jane Horn ist frisch aus der Elternzeit an die Klinik Balg zurückgekehrt und möchte sich zur Allgemeinmedizinerin weiterbilden. Ihr Kollege Thomas Bannwarth will sich als Hausarzt in Baden-Württemberg niederlassen, überlegt aber noch, wo genau. Wer in Deutschland Hausarzt werden will, muss die notwendige Weiterbildung in Krankenhäusern und Praxen in der Regel selbst organisieren. Das bringe für die jungen Mediziner oft Unsicherheit in Sachen Qualität der Weiterbildungsstellen, des Wohnorts und der Bezahlung mit sich, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums Mittelbaden. Gleichzeitig fehle es künftig aber gerade auf dem Land an Hausärzten.

Gemeinsam mit dem Ärztenetz Mittelbaden hatte das Klinikum gestern zu einer ganztätigen Veranstaltung für angehende Allgemeinmediziner und Studenten ins Rastatter Landratsamt eingeladen. "Die Region Mittelbaden stellt sich vor" lautete das Motto der Veranstaltung, zu der auch Bürgermeister aus dem Landkreis und erfahrene Ärzte gekommen waren, die für ihre Praxis einen Nachfolger suchen beziehungsweise einen jungen Kollegen weiterbilden wollen.

"Landtag Allgemeinmedizin" heißt diese Art von regionalem Treffen, bei dem es vor allem darum geht, sich kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen, wie Dr. Simon Schwill erklärt, der gestern das Programm im Landratsamt leitete. Er vertrat das Programm "KWBW Verbundweiterbildung-plus", das sich den Ausbau regionaler Weiterbildungsverbünde zum Ziel gemacht hat. In einem "Speed-Dating" genannten Programmteil konnten die Nachwuchsmediziner ihre erfahrenen Kollegen und die Bürgermeister der mittelbadischen Gemeinden in kurzen Gesprächen an Stehtischen kennenlernen. Zuvor hatte Landrat Jürgen Bäuerle die Region vorgestellt. Am Nachmittag waren die jungen Mediziner in mittelbadischen Arztpraxen zu Gast.

Der Leiter Medizin und Pflege am Klinikum Mittelbaden, Dr. Andreas Eichenauer, fand die Zahl von zwölf jungen Teilnehmen aus ganz Baden-Württemberg zwar etwas enttäuschend. Es zeige aber das Ausmaß des Fachkräftemangels.

Dr. Jane Horn lobte gestern die Idee eines solchen "Landtags": "Ich freue mich, jemanden zu haben, den ich bei Fragen zur Weiterbildung ansprechen kann." Thomas Bannwarth will sich überlegen, ob er sich eine Zukunft in Mittelbaden vorstellen kann. Er hat sich auch andere Regionen wie den Breisgau und das Donautal angesehen. Freizeitmöglichkeiten, gute Schulen für möglichen Nachwuchs und ein Job für seine Partnerin sind für ihn wichtige Kriterien.