Knallroter Kobold gibt Notruf-Tipps Steinmauern (for) - "Kinder können Leben retten", lautet ein Motto der Björn-Steiger-Stiftung. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Kindern der Umgang mit Notfällen praxisnah vermittelt wird. Diese Aufgabe übernimmt der kleine Kobold Sani Sanelli. Am Mittwochmorgen erklärte er rund hundert Schülern der Karl-Julius-Späth-Grundschule in Steinmauern, wie sie sich in Notfallsituationen verhalten müssen. "Eure Lehrerin liegt plötzlich bewusstlos auf dem Boden", mit diesem Beispiel eröffnete Birgit Sturm, Multiplikatorin der Björn-Steiger-Stiftung, ihr Programm im Rahmen des Ersthelfertags an der Karl-Julius-Späth-Grundschule. Meist sind Kinder in einer solchen Situation ohne die Hilfe von Erwachsenen aufgeschmissen. Ähnliches erlebte auch die Nichte der OP-Fachschwester Marion Mihm. Sie musste miterleben, wie die Großmutter einen Herzinfarkt erlitt. Mihm rief daraufhin in Zusammenarbeit mit der Björn-Steiger-Stiftung im Jahr 2005 das Projekt Sani Sanelli ins Leben. Anhand der Geschichten des gleichnamigen Stoffkobolds lernen Grundschüler spielerisch, mit Notsituationen richtig umzugehen. Die Notrufnummer 112 zu kennen, ist dabei unverzichtbar. Mehrmals wiederholten die Schüler der Klasse 2b deshalb diese Zahlenfolge. Dass die Nummer mit jedem beliebigen Handy funktioniert, ohne einen Geheimcode einzugeben, war ihnen bis dato nicht bewusst. Doch welche Infos benötigt die Rettungsstelle am anderen Ende der Leitung, um schnellstmöglich zum Unglücksort zu gelangen? Auch diese Frage war Teil des Projekts. Mit einer Handyattrappe probten die Kinder einen Notruf und lernten dabei, die wichtigsten W-Fragen am Telefon zu beantworten. Nur so kann auf schnellstem Wege Hilfe gewährleistet werden. Die höheren Klassenstufen führten zusätzlich noch praktische Übungen zur stabilen Seitenlage durch. Claudia Drexhagen, Klassenlehrerin der 2b und Verantwortliche für die Erste Hilfe an der Schule, wurde auf Sani Sanelli aufmerksam. Sie plane schon länger, Lehrer für Erste-Hilfe-Kurse fortzubilden, was jedoch mit einem zu großen Aufwand verbunden sei. Umso erfreulicher sei es deshalb, dass die Kinder durch Sani Sanelli nun eine Stunde lang von geschultem Fachpersonal unterrichtet werden, so Drexhagen. Schulleiterin Lydia Frenk hat der Idee sofort zugestimmt. Sani Sanelli lasse sich perfekt in das bestehende Konzept der gesunden Schule eingliedern und eigne sich deshalb hervorragend für ihre Schützlinge. Auch die Kinder der Klassenstufen eins bis vier zeigten großes Interesse an dem altersgerecht gestalteten Programm. Hintergrund der Björn-Steiger-Stiftung ist der Tod des achtjährigen Björn Steiger im Jahr 1969. Als er von einem Auto erfasst wird, kommt jede Hilfe zu spät. Daraufhin gründen seine Eltern die Björn- Steiger-Stiftung mit dem Ziel, die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Heute können sie auf Meilensteine, wie die Einführung der Notrufnummer und den Aufbau von Notruftelefonen an Straßen zurückblicken. Einige davon kennt auch der kleine Louis: "Ihr habt Krankenwagen erschaffen", sagte er. Neben Sani Sanelli existieren weitere Projekte. "Retten macht Schule" richtet sich zum Beispiel an Siebtklässler und erläutert ihnen die Grundlagen der Herz-Lungen-Wiederbelebung.

