30er-Zone nur ohne Ampel Durmersheim (HH) - Wie kompliziert doch alles ist, zeigte sich am Mittwoch wieder einmal im Durmersheimer Gemeinderat. Auf der Tagesordnung war vorgesehen, die Hauptstraße südlich der Dionys-Kirche zur Tempo-30-Zone zu erklären, sobald die derzeit laufenden Bauarbeiten beendet sind und die Strecke wieder durchgängig befahrbar ist. Im nördlichen Teil bis zum Bickesheimer Platz gilt die Geschwindigkeitsreduzierung bereits. Doch just wenige Stunden vor der Sitzung, so schilderte es Bauamtsmitarbeiter Klaus Litzow, erfuhr die Verwaltung per Zufall vom Landratsamt, dass es kein einfacher Vorgang ist, eine Tempo-30-Zone einzurichten. Es müssten "bauliche Voraussetzungen" erfüllt sein, hieß es in einer eilends mit den taufrischen Erkenntnissen gefertigten Tischvorlage. Um den Inhalt ihrer 17 Zeilen richtig erfassen zu können, wurde die Beratung von Bürgermeister Andreas Augustin mit einer Lesepause unterbrochen. Der entscheidende Satz lautete: "Eine Lichtsignalanlage schließt eine Tempo-30-Zone aus". Ergo müsste die Ampel an der Kreuzung mit Würmersheimer und Ettlinger Straße abgebaut werden. Reine Fußgängerampeln seien erlaubt, wurde mündlich ergänzt. Trotz der Kürze der Zeit hatte das Ortsbauamt schon einen Vorschlag für die vorläufige Umgestaltung des Einmündungsbereichs der Würmersheimer Straße parat. Dort ist die Fahrbahn so breit, dass Fußgänger ohne Ampel Mühe haben könnten, heil auf die andere Seite zu kommen. Mit Elastikbausteinen soll die Straße verschmälert werden, später mit einem richtigen Umbau, lautete der Vorschlag. Gerade als Änderungsideen und skeptische Einwürfe zu sprudeln begannen, grätschte Rolf Enderle (BuG) dazwischen und beantragte die Vertagung. Man spüre, dass zu viele Fragen offen seien, alles noch irgendwie "diffus" wirke, begründete Enderle seinen Vorstoß. Den Fraktionen müsse Zeit gegeben werden, die Sache mit der Kreuzung gut zu überlegen und fachlichen Rat einzuholen. Eine Vertagung sei eigentlich auch sein erster Impuls gewesen, als er von der "aktuellen Entwicklung" erfahren habe, gestand Bürgermeister Augustin ein. Und so geschah es. Die Diskussion wurde abgebrochen, die Vertagung mit großer Mehrheit beschlossen.

