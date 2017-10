Vandalismus erzürnt Joffre-Investor

Gestern Morgen hat sich Falk an die Dolphin-Geschäftsführung und an den Rastatter Stadtplaner Markus Reck-Kehl gewandt, weil er sich um die Entwicklung in dem Dörfel-Quartier sorgt. Das Feuer - die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus - kommt für den Offenburger Investor nicht ganz überraschend. Vor drei Jahren habe er die Stallungen an die neuen Eigentümer Dolphin "sauber übergeben" und selbst den letzten Ziegel in dem Denkmal noch richten lassen, berichtet er. Seitdem liegen die Stallungen im Dornröschenschlaf. Mehr noch: Falk kritisiert, dass mittlerweile im Dach "riesige Löcher" klaffen und das Gebäude nicht abgesichert sei. Eine Tür habe schon mal gebrannt; Vandalismus habe es sogar schon an den neuen Einfamilienhäusern gegeben.

Der Investor mutmaßt, dass Kinder und Jugendliche ihr Unwesen treiben. Das Areal dient als Treffpunkt junger Menschen, wie Passanten dem BT berichten. Es ist frei zugänglich - auch direkt vom benachbarten ehemaligen SWI-Gebäude. Falk hat nun die Dolphin aufgefordert, die Immobilien zu verschließen - am besten mit einem "verschraubten Bauzaun".

Im Rastatter Rathaus zeigt man sich überrascht, dass sich auf Joffre ein derartiger Treffpunkt entwickelt habe. Darum soll sich jetzt die Jugendförderung kümmern. Was bauliche Vorkehrungen auf dem Areal angeht, sieht die Verwaltung den Eigentümer in der Pflicht. Gleichwohl will man nun eine Kontrolle durchführen und gegebenenfalls Kontakt mit dem Investor aufnehmen, falls Handlungsbedarf bestehe.

Eine BT-Anfrage ließ Dolphin gestern unbeantwortet. Das Unternehmen hat neben den Stallungen auch die frühere Sporthalle gekauft. Dort soll ein Parkhaus eingerichtet werden; im "U" sind 45 Wohneinheiten als Reihenhäuser sowie im Innenbereich 16 neue Wohnhäuser geplant.