Hügelsheimer Duo will für Autobahnanschluss mobilisieren

(mak) - "Es kann nicht sein, dass Hügelsheim für den gesamten Verkehr des Baden-Aiparks herhalten muss", ärgert sich Michael Weber. Gemeinsam mit Volker Lorenz hat er die Initiative "Interessierte Bürger für Hügelsheim" ins Leben gerufen, um deutlich zu machen, dass ein Autobahnanschluss "alternativlos für alle" sei - so ist die Informationsveranstaltung überschrieben, die am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrheim in Hügelsheim stattfindet.

Die Bürgervereinigung Halberstung (BVH) und die Schiftunger Bürgerinitiative "Gegen die Ostanbindung" des Baden-Airparks an die Autobahn" machen seit Wochen mobil, jüngst fand eine Informationsveranstaltung in der Bürgerbegegnungsstätte in Halberstung statt (wir berichteten). "Die Halberstunger sagen, dass die Hügelsheimer eine Ortsumfahrung wollen, doch das stimmt nicht", behauptet Weber. Außerdem habe man die Befürchtung, dass der NABU weiter daran arbeite, dass eine Umfahrung kommt. "Das ist aber keine Ortsumfahrung, sondern eine Ortsdurchfahrung", betont Volker Lorenz.

Beide wohnen in der Oberwaldstraße und wären im Falle einer Ortsumfahrung direkt von der Trasse betroffen. Auch wenn das Planfeststellungsverfahren für die Anbindung des Baden-Airparks an die Autobahn bereits eingeleitet ist, so sind sich die beiden nicht sicher, ob dieser Anschluss auch tatsächlich kommt. Deswegen haben sie nicht nur weitere Nachbarn in der Oberwaldstraße mobilisiert, sondern auch Anwohner der Hauptstraße. Rund 20 interessierte Hügelsheimer haben so mittlerweile zusammengefunden, um deutlich zu machen, dass man den Autobahnanschluss unbedingt will. Dies ist eines der Hauptanliegen der Veranstaltung am 20. Oktober, neben der Information der Bevölkerung, so Weber: "Momentan ist vielfach nur Halbwissen gestreut, wir wollen informieren und aufklären."

Das Duo hat Ende August damit begonnen, sich vertieft mit dem Thema zu befassen und hat sich in die Akten eingearbeitet, die im Landratsamt zugänglich sind. Bei einem A5-Anschluss des Airparks wäre Hügelsheim sofort um rund 5000 Fahrzeuge pro Tag entlastet. "Der Anschluss muss unbedingt kommen, denn dann wären auch Lkw-Verbote diskutabel", weist Weber auf einen weiteren Aspekt hin.

Er und Lorenz haben den Eindruck, dass die Anwohner der Hauptstraße nach vielen Jahren Anstrengung für eine Verkehrsentlastung "müde" geworden seien. "Doch wir wollen sie abholen und zusammen mit einer Stimme sprechen, dass Hügelsheim eine Entlastung braucht", betont Lorenz.

Das Planfeststellungsverfahren zur Ostanbindung des Baden-Airparks ruht seit Wochen, da das Aktionsbündnis "Gegen die Ostanbindung" eine entsprechende Petition beim Landtag eingereicht hat.

Landratsamt-Dezernent Claus Haberecht ärgert diese Vorgehensweise: "Wir nehmen das zur Kenntnis, es ist aber für uns nicht nachvollziehbar. Die angesprochenen Kritikpunkte sind ja im Planfeststellungsverfahren zu behandeln", verdeutlicht er.

Man hoffe, dass die Petition zügig bearbeitet werde, und man habe diesbezüglich auch schon beim Verkehrsministerium darauf gedrängt. Planungsträger des Autobahnanschlusses sei der Landkreis, die Vorabgenehmigung des Bundes liege bereits seit Juli vor, erläutert Haberecht weiter.

Die Ankündigung des NABU, gegen die geplante Ostanbindung des Airparks zu klagen, wertet der Dezernent als "Drohgebärde", denn schließlich könne man nur gegen einen Beschluss klagen: "Das ist aber nicht relevant fürs Verfahren."