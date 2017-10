Vandalen zerstören Laternen Rastatt (sl) - Über mangelnde Beleuchtung im Rastatter Stadtpark ärgerte sich diese Woche ein abendlicher Spaziergänger und wandte sich an die BT-Redaktion. In der Tat ist es dort jetzt, da die Tage spürbar kürzer werden, deutlich dämmriger als üblich. Grund: Insgesamt sechs Lampen am Westring sind kaputt. Fünf sind dabei durch Vandalismus schwerst beschädigt worden, wie die städtische Pressestelle gestern auf BT-Anfrage mitteilte. Nicht nur die Leuchtköpfe wurden beschädigt, sondern auch die Masten wurden umgelegt. Der Schaden beläuft sich auf 7500 bis 10000 Euro, je nachdem, ob auch Leitungen beschädigt sind. (sl) - Über mangelnde Beleuchtung im Rastatter Stadtpark ärgerte sich diese Woche ein abendlicher Spaziergänger und wandte sich an die BT-Redaktion. In der Tat ist es dort jetzt, da die Tage spürbar kürzer werden, deutlich dämmriger als üblich. Grund: Insgesamt sechs Lampen am Westring sind kaputt. Fünf sind dabei durch Vandalismus schwerst beschädigt worden, wie die städtische Pressestelle gestern auf BT-Anfrage mitteilte. Nicht nur die Leuchtköpfe wurden beschädigt, sondern auch die Masten wurden umgelegt. Der Schaden beläuft sich auf 7500 bis 10000 Euro, je nachdem, ob auch Leitungen beschädigt sind. "Unser Tiefbauamt kümmert sich schnellstmöglich darum, die Laternen wieder aufzustellen. Gerade jetzt, wo es auch schneller dunkel wird, ist uns das natürlich wichtig", so die Pressestelle. Damit die Verursacher schnellstmöglich gefunden werden, hat die Stadt Rastatt Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. Für sachdienliche Hinweise soll eine noch zu beziffernde Belohnung ausgesetzt werden. Hinweise nimmt die Polizei Rastatt unter (07222) 7610 entgegen. Eine weitere Lampe sei indes nicht Vandalen zum Opfer gefallen, sondern einer Baumaßnahme der Star-Energiewerke im Leopoldring. Die ausführende Baufirma hatte am vorletzten Freitag versehentlich ein Kabel abgerissen, dies jedoch zunächst nicht bemerkt und erst zu Beginn der vergangenen Woche festgestellt. Es wurde umgehend repariert.

