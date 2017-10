Zay-Verein begehrt Ensembleschutz

Nach den Worten des stellvertretenden Vorsitzenden Michael Weck sieht sich der Bürgerverein zu dem Schritt veranlasst, weil man mit dem Antrag, das aus den 1920er-Jahren stammende Haus unter Denkmalschutz stellen zu lassen, bei der Rastatter Stadtverwaltung als zuständige untere Denkmalschutzbehörde keinen Erfolg hatte. Jetzt geht man einen Schritt weiter: Der typische Gartenstadt-Charakter im Zay soll geschützt werden. Dass es sich um ein wertvolles Gebiet handelt, hat die Stadtplanung schon bei früheren Gelegenheiten bekannt. Im Rathaus spricht man mit Blick auf die Villen mit Vorgärten und rückwärtigen privaten Grünbereichen von einem "eindrücklichen Bild des bürgerlichen Rastatts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts". In Baden-Württemberg wäre es nach dem Denkmalschutzgesetz möglich, Stadtkerne oder auch nur einzelne Straßen-, Platz- und Ortsbilder durch die Gemeinde als "Gesamtanlage" oder Ensemble unter Schutz zu stellen, wenn an der Erhaltung der Gebiete aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Weck betont, dass man nicht grundsätzlich gegen Veränderung sei, man wehre sich aber dagegen, dass wie einst im Kalabrich "alles Liebenswerte wegkommt".

Was speziell das Gebäude an der Ecke Gartenstraße/An der Ludwigsfeste angeht, sieht der Geschäftsführer der Baugenossenschaft, Oliver Krause, keine andere wirtschaftlich sinnvolle Alternative zu dem Abriss. Vorschläge, die Vorderansicht zu erhalten und Behindertengerechtigkeit durch einen Anbau im rückwärtigen Bereich herzustellen, hält er nicht für machbar. Krause hält an einem Neubau für selbstbestimmtes Wohnen mit Betreuungs- und Hilfsangebot ("Bielefelder Modell") fest und will das Konzept am 6. November im städtischen Verwaltungs- und Finanzausschuss vorstellen. Der Bedarf für ein solches Angebot sei vorhanden, stützt sich Krause auf eine Sozialraumanalyse der Stadt. Er hält das Vorhaben auch für passend vor dem Hintergrund, dass das Zay Musterstadtteil in dem Pilotprojekt "Daheim wohnen in Rastatt" werden will.

Derzeit leben in dem Gebäude noch Flüchtlinge; der Mietvertrag mit der Stadt läuft Ende April 2018 aus. Sollte das aus Gartenstadt-Sicht innovative Projekt nicht zum Zuge kommen, wolle man an dieser Stelle künftig Mietwohnungen errichten.

Parallel zu den Planungen auf dem Eckgrundstück treibt die Baugenossenschaft den Verkauf von 32 Häusern in der Garten-, Flora und Veilchenstraße weiter voran. Man habe die Mieter über die jeweiligen Preisvorstellungen informiert. Krause zufolge hat der "überwiegende Teil" signalisiert, das Erbbaurecht zu erwerben. Der Geschäftsführer geht davon aus, dass sich die Übergabe der Gebäude noch ein bis zwei Jahre hinzieht. Man müsse fallweise entscheiden. Krause hatte zuletzt nicht ausgeschlossen, dass man das eine oder andere Haus aus sozialen Gründen behalte.