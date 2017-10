Leben mit der Angst vor Abschiebung

Bischweier - Der 20-jährige Mustafa (Name von der Redaktion geändert) aus Afghanistan hat Glück gehabt, er ist nur knapp den Taliban entkommen, die ihn zwangsrekrutieren wollten. Nach einer Odyssee kam er im Sommer 2015 in Bischweier an. Ende Februar dieses Jahres fand seine Anhörung in Karlsruhe statt, Anfang Mai wurde sein Asylantrag abgelehnt. Dagegen hat er zwar umgehend Klage eingelegt, doch die Angst vor einer Abschiebung bleibt.

Mustafa ist in einem kleinen Dorf in der Provinz Nangarhar aufgewachsen, eine Schule hat er nie von innen gesehen: "Die Taliban haben Bomben vor der Schule vergraben und als Kinder in die Schule wollten, wurden sie verletzt und getötet", berichtet er. Die Taliban seien im Dorf präsent gewesen, auch in der Moschee. Sein Vater habe in der afghanischen Armee gedient und sei von den Taliban gewarnt worden, weiterhin mit den US-Streitkräften zusammenzuarbeiten. "Mein Vater hatte aber keine Angst."

Doch dann wurde der damals 16-jährige Mustafa in der Moschee von den Taliban aufgefordert, sich ihnen anzuschließen. Er habe sich Bedenkzeit erbeten und seiner Mutter von dem Gespräch erzählt, die ihm darauf verboten habe, das Haus zu verlassen. Als die Taliban nach einigen Tagen vorbeikamen, um nach ihm zu schauen, ging sein Bruder nach draußen und wurde von ihnen entführt. Einige Tage später lauerten die Taliban vor dem Haus seinem Vater auf und erschossen ihn und einen weiteren Bruder, der ihn begleitete.

Der beste Freund seines Vaters brachte die Familie nach der Beerdigung in eine Stadt in der Nachbarprovinz Kunar. Etwa ein Jahr später wartete ein Auto vor dem Haus auf Mustafa, in dem ein Taliban saß und ein Dorfbewohner, der ihn identifizierte, berichtet der 20-Jährige. Die beiden Männer hätten ihn eindringlich aufgefordert, ins Auto einzusteigen, doch stattdessen sei er davongerannt. Bereits am nächsten Tag schickte ihn der Freund seines Vaters auf den Weg in die Türkei. Zunächst ging Mustafa nach Pakistan, dann in den Iran und von dort in die Türkei, wo er sich mehrere Monate mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt und sich Geld ansparte für den weiteren Weg nach Europa. Beim dritten Versuch schaffte er es über die bulgarische Grenze, von Sofia ging es über Serbien nach Ungarn und dann nach Deutschland.

In Bischweier kümmert sich ein Kreis von fünf bis zehn Ehrenamtlichen um die Flüchtlinge, wie Uwe Röder im BT-Gespräch berichtet. Einmal in der Woche lernt Sabine Schlager mit Mustafa Deutsch, an der Anne-Frank-Schule in Rastatt hat er die VABO-Klasse (Vorbereitungsklasse für Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse) besucht. Zudem hat der Afghane ein Praktikum bei einer Firma in Haueneberstein absolviert und als Schweißer bei einer Kuppenheimer Firma und bei einem Gerüstbauer in Bischweier gearbeitet. Seit kurzem jobbt er im Lager einer Spedition in Gaggenau. In diesem Schuljahr hat der 20-Jährige an der Josef-Durler-Schule einen Platz bekommen und möchte bis zum nächsten Jahr seinen Hauptschulabschluss machen.

Hintergrund

Flüchtlingsbetreuerin Silvia Zuckriegl hat die meisten Jobs vermittelt und ist voll des Lobs über ihren Schützling, der überdies beim Turnverein Bischweier bei allen Festivitäten aushelfe. Doch nun soll Mustafa abgeschoben werden. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe wertet das gezielte Suchen der Taliban nach ihm nicht als "Verfolgungshandlung", wie es im Ablehnungsbescheid heißt.

Der Baden-Badener Rechtsanwalt Michael Hummel hat Klage gegen den Ablehnungsbescheid eingelegt. Das Verfahren könne mehrere Monate dauern, eventuell bis zu einem Jahr. Die Erfolgsaussichten kann er nicht einschätzen: "Es gibt bislang keine Urteile zur Zwangsrekrutierung durch die Taliban. Der Lagebericht des Auswärtigen Amts spielt eine entscheidende Rolle." Eine neue Lagebeurteilung nach dem Bombenanschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul liegt noch nicht vor. Bis diese vorliegt, sollen nur Straftäter und terroristische Gefährder abgeschoben werden.

Seit der junge Afghane den Ablehnungsbescheid erhalten hat, lebt er in Angst. Seit dem Vorfall mit seinem Vater hatte er um sein Leben gefürchtet, die Verwandten hatten sich von der Familie abgewandt, aus Angst davor, auch von den Taliban behelligt zu werden. Mustafa weiß zudem nicht, wo seine Mutter mit der jüngeren Schwester wohnt, ob sie noch in Afghanistan ist oder in Pakistan. Die Mutter hat Angst davor, am Telefon ihren aktuellen Aufenthaltsort zu verraten. Seit etlichen Monaten hat er keinen Kontakt mehr zu ihr. Die beiden kleineren Brüder wurden von einem kinderlosen Ehepaar in der Türkei adoptiert.

Sollte der 20-Jährige also nach Afghanistan abgeschoben werden, dann müsste er nicht nur fürchten, von den Taliban entdeckt zu werden, er wüsste auch nicht, wohin er gehen sollte. Abgesehen davon hat er das paschtunische Alphabet nicht gelernt, kann also in seiner Muttersprache weder lesen noch schreiben. Dies dürfte ihm Schwierigkeiten bereiten, einen guten Job zu finden.