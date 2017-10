Entdeckungstour mit Maus "Marie"

Muggensturm (hli) - Mit der Maus "Marie" können Kinder bald die Muggensturmer Kirche "Maria Königin der Engel" entdecken. Gemeindereferentin, Religions- und Gestaltungspädagogin Claudia Renz aus Gaggenau hat einen mehr als 50 Seiten dicken Kirchenführer für Kinder erstellt, in dem die Maus kindgerecht Wissenswertes über das Gotteshaus erzählt. Die Idee für den Kinderkirchenführer habe sie schon lange gehabt, berichtet Renz. Das Anliegen hinter dem Werk: Ihr liege viel daran, Familien in die Kirche zu bringen - und auch, dass sich Kinder dort wohlfühlen. "Aber das kann man nur, wenn man sich auskennt", betont sie. Im Rahmen des Kirchenerlebnistags, der heute ab 15 Uhr in der Kirche "Maria Königin der Engel" stattfindet, präsentiert sie ihr Werk, das voraussichtlich im Dezember erscheinen wird. Durch das Buch führt Maus "Marie": Der Text ist aus Sicht des kleinen Tiers geschrieben und auf Zeichnungen, die Renz selbst angefertigt hat, ist "Marie" immer wieder zu sehen. "Die Kinder sollen mithilfe des Kirchenführers selbst auf Entdeckungsreise gehen", hofft Claudia Renz. Um diese Entdeckungsreise noch spannender zu gestalten, hat Renz viele interaktive Elemente eingebaut, unter anderem gibt es Rätselfragen, Bildausschnitte, die die Kinder in der Kirche wiedererkennen müssen, Schätzfragen oder Zeichnungen, die man ausmalen darf. Daneben vermittelt Renz den Kindern in kurzen Texten Infos zu vielen Dingen in der Kirche, etwa dem Altar, einigen Figuren, der Orgel oder den Glocken. "Ich beschäftige mich täglich mit der Kirche", erklärt sie, woher sie die Ideen genommen hat. "Das eine oder andere fällt einem da ins Auge." Den Kindern wolle sie mit ihrem Werk die Möglichkeit geben, die Kirche in ihrer Welt zu entdecken. Rund zwei Jahre dauerte die Umsetzung - von der Idee bis zur Vollendung. Es ist der erste Kinderkirchenführer. Ob es weitere für Kirchen anderer Gemeinden in der Seelsorgeeinheit "Vorderes Murgtal" geben soll, lässt Renz noch offen. Nun werden erst einmal 100 Exemplare für die Muggensturmer Kirche gedruckt. Der Kinderkirchenführer wird fünf Euro kosten und kann in der Kirche oder dem Pfarramt erworben werden. Und vielleicht trägt er wirklich zu Renz' Wunsch bei, dass Familien auf Entdeckungstour in der Kirche gehen. "Man kann einfach reingehen, sie ist tagsüber geöffnet", ermutigt sie alle Interessierten. Berührungsängste müsse man nicht haben. Zwar sei es ein Raum der Begegnung mit Gott. "Aber das muss nicht immer eine stille Begegnung sein." Der Kirchenerlebnistag für Kinder beginnt am heutigen Samstag um 15 Uhr in Muggensturm. Es wird verschiedene Stationen geben, an denen die Kinder die Kirche erkunden können. So gibt es unter anderem Führungen durch die Sakristei, ein Klangmemory, ein Fürbittenbuch, es werden biblische Geschichten vorgelesen, Weihwassergefäße gebastelt, Mandalas gemalt und eine Glocke zum Mitnehmen hergestellt. Der Tag endet um 18 Uhr mit einem Abendgebet und dem Kirchenquizlied.

