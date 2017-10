"Die Hürde, bei uns anzurufen, ist immer noch hoch"

(ar) - Menschen sind in ihrem Leben nicht gerne alleine. Lebensereignisse feiern sie meist mit anderen, und selbst wenn es ihnen schlecht geht, freuen sie sich über die Nähe eines lieben Angehörigen oder Freundes. Es wundert daher nicht, dass nach Umfragen 80 Prozent der Menschen zu Hause sterben möchten. Doch nur rund 25 Prozent der Sterbenden wird dieser Wunsch erfüllt. Der Hospizdienst Rastatt steht den schwerstkranken und sterbenden Menschen sowie deren Angehörigen und Freunden zur Seite, damit sie bis zum letzten Atemzug in Würde leben dürfen.

Jedes Jahr am zweiten Samstag im Oktober wird Welthospiztag gefeiert; Forderungen nach einer hochwertigen palliativen Behandlung und einer würdevollen Sterbebegleitung stellt dieser in den Mittelpunkt. In Rastatt entwickelte sich der Hospizdienst unter dem Dach des Caritasverbands und mit den Sozialstationen Durmersheim, Muggensturm und Rastatt als Partner vor rund 20 Jahren. Im Oktober 2006 wurde der Förderverein ins Leben gerufen, der am Samstag mit einem Stand auf dem Wochenmarkt über die Arbeit des Hospizdiensts informierte.

Für den nördlichen Landkreis Rastatt zuständig und Menschen aller Religionen betreuend, kann er heute auf 30 bis 35 ehrenamtlich tätige Frauen und Männer zurückgreifen. Unterstützt werden sie von Ute Ludwigs und Susanne Fietz, die die Einsätze koordinieren. Hilfreich ist ebenso die seit Jahren gute Vernetzung mit Pflegediensten, Ärzten, Kliniken, Seelsorgern und sozialen Einrichtungen.

Rund 150 Mitglieder zählt der Förderverein, dem es nach wie vor ein großes Anliegen ist, den Hospizgedanken der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. "Die Hürde, bei uns anzurufen, ist immer noch hoch", stellte Dr. Peter Ulrich fest, Vorsitzender des Hospizdiensts Rastatt. Spreche man Menschen auf das Sterben an oder auf die so notwendige Patientenverfügung, werde dieses Thema stets hinausgeschoben. "Doch meistens kommt es total überraschend, oder es ist ein Erlösungsprozess", so Ulrich, der hinzufügte, es müsse in dieser Situation niemand allein gelassen werden - weder der Schwerkranke oder Sterbende, noch die Angehörigen, die oft noch mehr Betreuung bräuchten. Der ehrenamtliche Dienst orientiere sich an den jeweiligen Bedürfnissen des kranken Menschen und umfasst die Beratung, auch über die Möglichkeiten der Palliativ-Versorgung, die Begleitung und die Trauerarbeit. Im vergangenen Jahr hat der Hospizdienst Rastatt rund 70 Menschen begleitet.

Auch zu Veranstaltungen lädt er ein, so am Donnerstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, ins Kellertheater Rastatt zu "Moondance" mit Liedern und Texten über Abschied. Am Dienstag, 7. November, findet um 19 Uhr eine Infoveranstaltung über die nächste Ausbildung zur Hospizmitarbeiter/in statt, die im März 2018 mit einem Orientierungsseminar startet. An Heiligabend findet ab 16.30 Uhr in diesem Jahr zum neunten Mal eine offene Tür im Gemeindehaus St. Alexander für alle Menschen, die sich einsam fühlen, statt.

Info: (07222) 77540, E-Mail u.ludwigs@hospizdienst-rastatt.de.

www.hospizdienst-rastatt.de