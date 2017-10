Vom Kreißsaal bis zum Bobby-Car

(red) - Alle Familien und die, die es werden wollen, sind zum sechsten Baby- und Kindertag des Klinikums Mittelbaden am heutigen Sonntag im Mercedes-Benz-Kundencenter in Rastatt eingeladen. Für die Besucher ist unter anderem ein Kreißsaal zum Anfassen aufgebaut (Foto: av). » - Mehr



"Jubiläumsbaby" geboren Baden-Baden (red) - Die kleine Romy Neuberth erblickte am 5. Oktober als 1 000. Baby in der Balger Klinik in diesem Jahr das Licht der Welt. Dieses "Jubiläumsbaby" ist zugleich das erste Kind der stolzen Eltern Maren Neuberth und Jan Bruns aus Iffezheim (Foto: Klinikum Mittelbaden). » - Mehr