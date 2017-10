Waldlehrpfad im Oberwald wird kindgerecht gestaltet Au am Rhein (hr) - "Es ist meine erste und Ihre letzte Waldbegehung im Wald", begrüßte Bürgermeisterin Veronika Laukart den scheidenden Forstdirektor Heinz Wicht sowie die Mitglieder des Gemeinderats. Wicht stellte bei dieser Gelegenheit seinen Nachfolger Clemens Erbacher vor, der aktuell noch im Kreisfortamt Freudenstadt tätig ist und an der dreieinhalbstündigen Waldbegehung teilnahm. (hr) - "Es ist meine erste und Ihre letzte Waldbegehung im Wald", begrüßte Bürgermeisterin Veronika Laukart den scheidenden Forstdirektor Heinz Wicht sowie die Mitglieder des Gemeinderats. Wicht stellte bei dieser Gelegenheit seinen Nachfolger Clemens Erbacher vor, der aktuell noch im Kreisfortamt Freudenstadt tätig ist und an der dreieinhalbstündigen Waldbegehung teilnahm. An sieben Stationen erläuterten Wicht und Revierleiter Tobias Scholz den Stand der Beschilderung des Waldlehrpfads im Oberwald, über die geschichtliche Entwicklung der Naturlandschaft in Au am Rhein sowie die aktuelle Situation im Auer Wald und die sich daraus ergebenden Folgen. An der ersten Station informierte Revierleiter Tobias Scholz, dass inzwischen 50 Schilder mit eingefrästen Baumnamen und fünf mit einem Hinweis auf ein besonderes Ereignis, wie beispielsweise Orkan "Lothar" oder "Totholz" aufgestellt sind und er in der hiebfreien Zeit noch die Texte zu jedem Baum beziehungsweise Ereignis erarbeiten will. Neu ist, dass künftige Waldbesucher über sogenannte QR-Codes, die über dem jeweiligen Baumnamen beziehungsweise einem besonderen Ereignis angebracht werden, weitere Informationen zu dem jeweiligen Baum/Ereignis mit ihrem Smartphone direkt auf der Homepage abrufen können. "Kreis-, wenn nicht sogar landesweit einmalig ist, dass wir den Waldlehrpfad kindgerecht und auch für Schulklassen interessant gestalten wollen. Wir haben eine animierte Figur kreieren lassen, die sich jeweils als Baum/Ereignis selbst vorstellt", ergänzte Laukart. Die Stimmen dafür kommen von Viertklässlern aus der Gemeinde, die dafür in den nächsten Wochen ins professionelle Tonstudio gehen. Wicht bat die Bürgermeisterin, dieses einmalige Projekt auch den anderen Gemeinden im Landkreis zur Verfügung zu stellen. An den Stationen zwei bis sechs machten Scholz und Wicht deutlich, dass bei den aktuellen Obstpreisen und unserem Konsumverhalten Streuobstanbau bei weitem nicht wirtschaftlich sei. Mit dem Ertrag der 1100 gemeindeeigenen Obstbäume wurden gerade einmal 1680 Euro an Einnahmen erzielt. Ebenso sei der Eichenbestand, wenn er nicht über Naturverjüngung entsteht (was in den oft überfluteten Flächen nicht möglich sei) nicht wirtschaftlich. "Bessere wirtschaftliche Erfolge erwarten wir von unserem Pappel-Eichen-Rückversicherungstyp, mit dem wir ein gesichertes Eichenvorkommen und schnell erntbares Pappelholz erreichen," so die Forstexperten. Die am Blaisen stehenden alten Pappeln gefährden durch altersbedingtes Totholz zunehmend die Passanten auf dem Weg am See und die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins. Da die Pappel aufgrund ihrer mächtigen Größe von oben abgetragen werden muss, will der Forst hierfür eine Spezialfirma beauftragen, wofür Kosten in Höhe von 1000 bis 2000 Euro erwartet werden. Wicht empfahl die Arbeiten zügig zu vergeben, bevor große Höhlen entstehen und die Pappel dann erst nach einem teuren Naturschutzgutachten gefällt werden darf.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben