Gemeinde künstlerisch aufgewertet Von Heiner Wirbser Muggensturm - Längst hat sich der Kreativ-Kreis Muggensturm, der dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, mit seinem künstlerischen Schaffen weit über die Gemeindegrenzen hinaus einen Namen gemacht. Die 24 Künstler um die Organisatoren und Sprecher Renate Koller, Manfred Hönig, Helga Kalkbrenner und Renate Hosenfelder schaffen immer wieder neue Werke, die Bewunderung hervorrufen. Davon kann man sich seit Sonntag bis einschließlich Freitag, 20. Oktober, überzeugen. Die "Alte Kelter" biete den Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit über mehrere Tage hinweg zu zeigen, freut sich Organisatorin Renate Koller. Außerdem hat man die Möglichkeit, andere kulturelle Veranstaltungen in die Ausstellung einzubeziehen. So ist die Schau die ganze Woche über von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch sind von 10 bis 13 Uhr Schüler der Albert-Schweitzer-Schule mit ihrem Workshop zu Gast. Heute Abend, 17. Oktober, findet ab 19.30 Uhr unter dem Motto "Und manchmal kann ich fliegen" mit Lyrik, Poesie und Tanz eine andere Art der Kunst statt. Mit dabei sind Eva Schniedertüns und Kathrin Schneider sowie Lisa Wilk vom Tanzstudio "Der springende Punkt". Freuen darf man sich auch auf den Musikabend am Freitag, 20. Oktober, mit Kris Bauer und seiner Electro Acoustic Sinfonie. Bürgermeisterstellvertreterin Winfriede Fuchs zeigte sich bei der Vernissage am Sonntagvormittag vom Schaffen des Kreativ-Kreises angetan. Sie würdigte in ihrer Laudatio die Werke, die der Kreativ-Kreis für die Gemeinde geschaffen hat. So erwähnte sie zum 100. Geburtstag der katholischen Kirche die Engelskulpturen, die beim Kunstlehrpfad zu bewundern sind. Auch sonst habe man für die Gemeinde vieles getan, zum Beispiel bei der Eröffnung des Seniorenheims "Haus Sybilla" oder der Kinderkrippe "Storchennest". Viele weitere Objekte werten Muggensturm künstlerisch auf. Zusammen mit dem Arbeitskreis der Schüler wurden Kunstwerke geschaffen. Vorbildlich - auch für andere Gemeinden - sei die Bemalung der über hundert Stromkästen in den Straßen Muggensturms, unter dem Motto "Bürger machen Kunst", fügte Winfriede Fuchs hinzu. Musikalisch umrahmt wurde die gut besuchte Vernissage vom Musikquartett Klaus Oberle, Wolfgang Hahn, Adolf und Philipp Riedel. Wie schon bei den letzten Kunsttagen lud man auch heuer mit der Künstlerin Rahel Pfister aus Äthio-pien eine Gastausstellerin ein. Insgesamt zeigen bei der Ausstellung 17 Hobbykünstler jeweils drei ihrer Werke. Die Motive reichen über Malerei, Zeichnungen und Skulpturen bis hin zu Kalligrafien, Glaskunst und Patchwork. Besonders gelungen sind in diesem Jahr die Skulpturen, die auf dem Vorplatz der "Alten Kelter" stehen. Diese werden nach der Ausstellung den Kunstpfad am Federbach bereichern. Die junge Künstlerin Lisa Engand zum Beispiel widmete ihre Figur dem Flüchtlingsdrama im Mittelmeer und verarbeitete dabei ihre Eindrücke und Betroffenheit. Andere Themen, die von den Künstlern aufgegriffen wurden, sind Wasser und Erde, Reichtum der Erde, Eleganz in rauer Natur, Sehnsucht nach Freiheit, zur Abreise bereit, Licht und Schatten und vieles mehr. Interessant ist zu sehen, welch vielfältige Handwerksgeschicke in den Kunstwerken stecken.

