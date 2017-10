Blick zurück und in die Zukunft

Durmersheim - "150 Jahre sind etwas Besonderes; im Vergleich zum über 2000-jährigen Bestand der christlichen Kirche sind sie ein Hauch, aber ein wichtiger", sagte Pfarrer Walter Becker am Sonntag zu Beginn des Geburtstagsgottesdiensts in der Kreuzkirche zum Jubiläum der evangelischen Kirchengemeinde in Durmersheim.

Dekanstellvertreterin Margarete Egers Predigt basierte auf einem Kapitel aus dem ersten Brief, den der Apostel Paulus an die Korinther schrieb. Dort findet sich auch die Inschrift, die auf dem Grundstein der ersten evangelischen Kirche in Durmersheim steht: "Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus" (1. Kor. 3,11). Eger sagte: "Der Grund dieser Kirche ist das Hören von Gottes Wort; Jesus Christus als Grund hält und trägt uns."

Sie blickte zurück auf die Anfänge der Evangelischen in Durmersheim "in einer winzig kleinen Gruppe". Zu einer stattlichen Anzahl sei man inzwischen gewachsen, beklage jedoch den "Schwund" im Bereich der Jugend. Die Pfarrerin berichtete, Religionsgemeinschaften weltweit erleben dieses Phänomen. "Immer weniger junge Menschen gehen freitags in die Moschee, samstags in die Synagoge und sonntags in die Kirche." Eger plädierte für ein gemeinsames, tolerantes Miteinander. Eine Gemeinde, wenn sie gut funktioniere, sei bunt, vielfältig und biete Platz für alle, die sich engagieren möchten. "Gemeinde" spiele sich nicht nur in Kirchen und Gemeindehäusern ab, sondern auch im Alltag.

Für den evangelischen Kirchenbezirk Baden-Baden/Rastatt überbrachte Eger "Glück- und Segenswünsche für eine Zukunft, die viele Menschen anspricht im Grund der Liebe, die Christus legte". Im Zeichen "schwesterlicher Verbundenheit" überreichte Gerhard Fritz, stellvertretender Pfarrgemeinderatsvorsitzender der katholischen Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein eine Kerze als Symbol für den Weltfrieden. Pfarrer Becker lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der katholischen Schwesterkirche sowie den Kommunen als "tolle Sache, die gut tut", die aber nicht selbstverständlich sei.

Die evangelische Kirchengemeinde Durmersheim bindet ebenfalls Au am Rhein und Elchesheim-Illingen mit ein. Am Festgottesdienst nahmen die Ortsoberen aller drei Dörfer teil. Der Durmersheimer Bürgermeister Andreas Augustin nahm die im Saal noch vorhandene technische Aufmachung der Jugendwoche "Ich glaub's", die am Freitag endete, zum Inhalt seines Grußworts. Vor der "Installation im Zeichen der Jugend" erinnerte er an das gemeinsame Bestreben von Martin Luther und Philipp Melanchthon, Kindern aller Gesellschaftsschichten eine Schulbildung zu ermöglichen. Er verwies auf die von den Evangelischen in Durmersheim gegründete Privatschule, für die sie 1850 einen Lehrer einstellten. Augustin überreichte "im Sinn von Luther und Melanchthon" einen Geldbetrag für die Jugendarbeit der Kreuzkirche.

Für den gleichen Zweck übergab das Gemeindekaffee-Team seine Einnahmen in Höhe von 500 Euro an die Fördergemeinschaft. Eine Projektband aus Jung und Alt sowie Organistin Katrin Düringer und Violinist Burkard Schultheis gestalteten den Festgottesdienst musikalisch.