Freibad ist jetzt Kulturdenkmal

"Es ist ein sehr gut erhaltenes Bad aus den 30er Jahren in Baden-Württemberg, davon haben wir nicht so viele", hat sich Denkmalpfleger Dr. Clemens Kieser vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart selbst ein Bild vor Ort gemacht. Als schützenswert hält er vor allem die großzügige Grünanlage sowie den Eingangsriegel mit Kassenhäuschen, Umkleide und Turmuhr. Kieser ordnet den Baustil der "Heimatschutzarchitektur" zu, auch Regionalstil genannt. Der Stil wurde laut Wikipedia 1904 erstmals beschrieben und hatte bis 1945 seine Blüte. Ziel des Heimatschutzstils war die Weiterentwicklung des Historismus mit traditionellen, regionaltypischen Bauformen. Als kennzeichnende Elemente gelten die Verwendung ortsüblicher Baumaterialien und ein Verzicht auf verzierende Attribute, die ältere Baustile detailgetreu nachahmen. Elemente traditioneller Architektur wie Rundbögen oder Säulen, konnten in reduzierter Form zur Anwendung kommen.

Das Rastatter Freibad ist 1938 eröffnet worden. Von einem "bautechnischen Denkmal" war seinerzeit die Rede. Dass es in dieser großzügigen Form errichtet werden konnte, war auch auf die damalige Nazi-Ideologie zurückzuführen (siehe auch "Zum Thema").

Mit der Entscheidung des Denkmalamts stellt sich nun auch die Frage nach der Zukunft des Natura. Im vergangenen Oktober hatte der Gemeinderat beschlossen, in Rastatt ein neues Kombibad zu errichten. Den Standort ließ man zwar noch offen, doch sowohl OB Hans Jürgen Pütsch als auch Stadtwerke-Chef Olaf Kaspryk machten deutlich, dass sie das Areal des heutigen Freibads favorisieren. Der Standort ist umstritten. Zum einen, weil sich die Bürgerinitiative "Pro Natura" für den Erhalt der Anlage einsetzt. Zum andern ist fraglich, ob der Standort mit den Erfordernissen des Hochwasserschutzes in Einklang zu bringen ist. Derzeit lassen die Stadtwerke diesen Aspekt prüfen. Jetzt kommt erschwerend die Frage hinzu, was der Status "Kulturdenkmal" bedeutet.

"Es bedeutet nicht, dass man nichts mehr machen darf", sagte Kieser dem BT: Aber bei Veränderungsplanungen müsse das Landesamt eingebunden werden. Stadtwerke-Chef Kaspryk, der vergangene Woche von der Entscheidung des Denkmalamts erfuhr, will nun in den "Dialog" mit der Behörde treten, um zu prüfen, was genau im Freibad denkmalwürdig ist. Sollte die Standortwahl des Kombibads tatsächlich auf den Schwalbenrain fallen, müssten für einen Architektenentwurf die Auflagen des Denkmalschutzes eingearbeitet werden.

So überraschend die Entscheidung der Fachbehörde jetzt in Rastatt eingeschlagen ist: Das Thema Denkmalschutz in Zusammenhang mit dem Natura ist den Stadtwerken nicht fremd. Kaspryk zufolge habe man in einem Projekt mit Architektur-Studenten der Hochschule Karlsruhe über diesen Aspekt "kurz diskutiert". Doch zu einer Prüfung des Schutzstatus' sahen sich die Verantwortlichen in Rastatt nicht veranlasst. Nach BT-Informationen ist aus dem Kreis der Rastatter Bevölkerung der Kontakt zum Denkmalamt gesucht worden.

Die Entwicklung auf dem Schwalbenrain ist übrigens in der Region kein Einzelfall. Auch das Hardbergbad Baden-Baden steht unter Denkmalschutz. Der dortigen Verwaltung wurde dieser Schutzstatus allerdings erst bekannt, als man sich 2007 daran machte, das Bad zu sanieren.