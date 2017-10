Viele Talente in den Riedorten zu Hause

"Musik wäscht die Seele vom Staub des Alltags rein", hatte einst der deutsche Kulturpolitiker Berthold Auerbach gesagt, den Bezirksvorsitzender Siegfried Schaaf am Sonntag zitierte. Mit offenen Herzen und gut gelaunt zeigten sich nicht nur die über 100 Musiker der beiden Musikvereine, sondern auch die Besucher, die bei so manchem Stück mit den Füßen wippten. Kein Wunder, denn die gebotenen Musikstücke spannten einen Bogen von Marsch und Polka zu Swing und sinfonischer Blasmusik, von Kompositionen aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Werken wie dem "Kaiserin-Sissi-Marsch" von Timo Dellweg. Dass die Stücke einzig und allein von Musikern aus Ottersdorf und Plittersdorf gespielt wurden, zeigte, welch Schatz an Talenten in den Riedorten zu Hause ist.

Nach dem feierlichen "Großen Kurfürsten Reitermarsch" von Cuno Graf von Moltke, der auch als Zugabe nochmals zu hören war, spielte der Musikverein Ottersdorf unter Leitung von Armin Kraus das verführerisches Musikstück "Arabesque" des syrisch-libanesischen Komponisten Samuel R. Hazo auf. Wie in Tausendundeiner Nacht ließ es mit geheimnisvollem Flötenspiel und kräftigen Trommelschlägen Fantasien aufleben, mischte traditionelle Klänge mit jazzigen und stellte die einfühlsame Führung des Dirigenten sowie die Spielkunst und Satzgenauigkeit im Orchester unter Beweis.

Die beiden Moderatoren Tanja Mussler und Kai Gallant hatten noch mehr Überraschungen parat. Solotrompeter Patrick Groß spielte virtuos das "Chanson Napolitaine" aus Tschaikowskys "Schwanensee", beschwingt erklang das jazzige "Birdland", bei dem sich Bassklarinetten und Tenorhörner mit den süß klingenden Querflöten ein Stelldichein gaben, und zum Schluss gab es eine temperamentvolle in presto gespielte Polka.

Den zweiten Teil des Konzerts bestritten die meist jungen Musiker der "Harmonie" Plittersdorf, die in diesem Jahr ihren 110. Geburtstag feiert. Das Orchester unter Leitung von Norbert Fritz eröffnete mit der sinfonischen, für Blasmusik geschriebenen, modernen Komposition "Concerto d'Amore" von Jacob de Haan und bewies, dass es harmonisches Zusammenspiel in jeglichem Stil, ob Barock oder Pop, beherrscht. Viel Spielfreude, aber auch Perfektion an den Instrumenten war aus dem Medley "Golden Swing Time" zu hören. Bei Ohrwürmern wie "Bei mir bist du schön" oder "Hello Dolly" blieb kein Besucher ruhig sitzen.

Gut akzentuiert, punktgenau und in bestechendem Einklang spielten Frank Himmel, Stefan Hirn, Tobias Müller, Julian Fritz und Janis Fritz auf ihren Posaunen den Popsong "Matrimony" von Gilbert O'Sulivan.

Glanzlicht des Abends war jedoch Corinna Müller mit ihrem Tenorhorn, die ihren ersten Soloauftritt hatte. Gemeinsam mit Catherina Oberle an der Piccolo-Flöte spielte sie mit Gefühl für das Instrument und dem nötigen Luftraum die englische Weise "Grandfather's Clock". Der auftritt bescherte ihr langanhaltenden Applaus, bei der Zugabe sogar stehende Ovationen.