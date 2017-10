"Gerade Gemeinde muss ein Vorbild sein"

Von Mirjam Hliza Elchesheim-Illingen - Als um das ehemalige Rathaus in Elchesheim-Illingen Anfang September ein Gerüst gebaut wurde, befiel den Naturschützer Rainer Deible aus Illingen ein ungutes Gefühl. Denn das Gebäude in der Durmersheimer Straße, Ecke Kirchstraße sollte einen neuen Anstrich bekommen. Deible sorgte sich um die zwölf Mehlschwalbennester unter dem Dach des Hauses. Er wies die Gemeinde per E-Mail darauf hin, dass das Entfernen aus Gründen des Naturschutzes nicht erlaubt sei. Umsonst. Als er aus einem Kurzurlaub zurückkehrte, sah er, dass das Haus teilweise gestrichen wurde. Und alle Schwalbennester waren weg. Nun hat sich die Untere Naturschutzbehörde der Sache angenommen. Seit Jahren nisteten die Mehlschwalben unterm Dach des alten Rathauses. Die Tiere werden - wie alle heimischen Schwalbenarten - durch die Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union besonders geschützt. Im Bundesnaturschutzgesetz ist zu lesen, dass es verboten ist, "Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören". Rainer Deible hat den Fall deshalb an die Umweltmeldestelle in Stuttgart weitergeleitet. Er ärgert sich besonders darüber, dass man das Entfernen der Nester leicht hätte vermeiden können. Immerhin hatte er die Gemeinde vorab gewarnt. "Wegschauen" wollte er nicht, erklärt der Naturschützer, warum er den Fall nach Stuttgart weitergeleitet habe. "Mir ist wichtig, dass jeder sieht, dass so etwas nicht geht." Gerade die Gemeinde müsse da ein Vorbild sein. Laut einer Broschüre des NABU suchen Schwalben stets ihre alten Niststandorte auf. Kehren die Tiere von ihrer anstrengenden Reise aus Afrika zurück, haben sie sofort einen Schlafplatz. Zudem sei es ziemlich aufwendig, aus bis zu 1500 Lehmkügelchen ein neues Nest zu bauen. Deshalb seien die Brutstätten nesttreuer Arten auch während der winterlichen Abwesenheit von Zugvögeln geschützt. Wird ein Haus saniert, müsse eine Genehmigung eingeholt und vor der Wiederkehr der Schwalben Kunstnester als Ersatz angebracht werden. Bürgermeister Rolf Spiegelhalder behauptet trotz der E-Mail von Deible, nicht gewusst zu haben, dass man in solch einem Fall vorher die Naturschutzbehörde zurate ziehen müsse. Architekt, Planer oder Fassadenarbeiter hätten ebenfalls nichts dazu gesagt. "Ich neige mein Haupt und gelobe Besserung", verspricht er. Dafür verantwortlich, dass die Nester weg sind, ist wohl die Firma, die das Gebäude derzeit saniert. Anzeigen will sie der Rathauschef aber nicht, sagt er dem BT in einer ersten Reaktion. Es sei bestimmt keine Absicht gewesen. Spiegelhalder ist sich sicher: "Die Schwalben bauen wieder." Das müssen sie aber gar nicht, denn mittlerweile hat sich das Landratsamt, an das die Umweltmeldestelle in Stuttgart den Fall weitergegeben hat, ans Rathaus in Elchesheim-Illingen gewandt. "Wir haben die Gemeinde um eine Stellungnahme gebeten", erläutert Pressesprecherin Gisela Merklinger. Sie habe nun den Hinweis bekommen, dass sich die Gemeinde bemühe, den Schaden wiedergutzumachen. Auf eine weitere Anfrage des BT bestätigt Spiegelhalder: Zwölf Nester seien bestellt und werden wieder unter dem Dach angebracht. Ob auf die Gemeinde weitere Konsequenzen zukommen, werde man sehen, kündigt Merklinger an. Bis Ende Oktober habe man Zeit, dem Umweltministerium mitzuteilen, wie es weitergehe. Dass es anders geht, das zeigt ein Beispiel eines Nachbarn von Deible. Auch Dietmar Blicker hat die Fassade seines Hauses gestrichen und auch er hat Schwalbennester unter dem Dach. "Das hat funktioniert", berichtet Deible. Montiere man noch ein Kotbrett unter das Nest, bleibe zudem der Bereich darunter sauber.

