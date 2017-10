"Das wird ein Schmuckkästchen"

Kuppenheim - Als sehr diffizil und aufwendig erweisen sich die Sanierungsmaßnahmen an der Sandsteinfassade des Alten Rathauses in Oberndorf. Die Schäden sind beträchtlich, wie eine Kartierung ergeben hat. Das wirkt sich naturgemäß auch auf die Kosten aus. Daher wird die Stadt noch einmal nachlegen müssen: Für 69000 Euro wurden die Arbeiten an einen Steinmetzbetrieb vergeben, weitere 25 000 Euro dürften nun nach derzeitigem Sachstand erforderlich sein - darüber informierte die Stadtverwaltung den Kuppenheimer Gemeinderat am Montag.

Wie Stadtbaumeister Gerhard Heinz erläuterte, zeigten alle Fassadenseiten starke Witterungs- und zum Teil auch Kriegsschäden (wie beispielsweise Einschüsse) auf. Viele Quadersteine seien zum Teil mürbe und säßen lose im Mauerwerk. Eindringendes Wasser und Frost hätten die Natursteinfassade an der Westseite besonders stark beschädigt, sie weise auch große Risse auf. Das komplette Mauerwerk dort sei nicht mehr in seinem Gefüge. "Es musste daher stückweise gesichert, abgebaut und wieder neu aufgebaut werden", berichtete Heinz und brachte einen plastischen Vergleich: "Wie früher beim Legohaus wurde Stein für Stein aufgebaut." Fast alle Stürze auf der Westseite seien gebrochen, da keine Entlastungsbögen über den Fensterstürzen vorhanden seien. Um das darüberliegende Mauerwerk statisch abzufangen, mussten zusätzliche Entlastungsbögen hergestellt werden.

Die Natursteinwand ist etwa zehn Zentimeter dick und ein "reines Verblendmauerwerk", habe also keine tragende Funktion. Dahinter liegt die eigentliche etwa 50 Zentimeter dicke Mauer, die teilweise Hohlstellen aufweist. An der Gesamtfassade müssen viele Fugen geschlossen werden, damit kein Wasser eindringen kann. Zwei Fenster, die in den 60er/70er Jahren zugemauert wurden, wurden wieder geöffnet. "Das wird ein Schmuckkästchen", zeigte sich Stadtbaumeister Heinz überzeugt. Bürgermeister Karsten Mußler erinnerte daran, dass das Alte Rathaus zwar nicht unter Denkmalschutz steht, aber gleichwohl ortsbildprägend sei. Nachdem es bereits innen saniert wurde und auch neue Fenster erhalten hat (wir berichteten), werde nun mit der Außenfassade der Schlusspunkt gesetzt. Insgesamt 140000 Euro hatte die Stadt ursprünglich für die Sanierung des Gebäudes veranschlagt.

Ebenfalls saniert wird derzeit das 1954 errichtete Ehrenmal auf dem Oberndorfer Friedhof für die in den beiden Weltkriegen gefallenen Oberndorfer Soldaten. Der Auftrag wurde zwar schon 2016 erteilt, doch bis die Firmen anfingen, habe es bis Mitte 2017 gedauert, berichtete Mußler. Die Kosten belaufen sich auf rund 33 000 Euro. Das alte Schieferdach sei brüchig und verrottet gewesen, der Zement ausgelaugt, beschrieb Heinz den vorherigen Zustand. Das Denkmal hat inzwischen eine neue Schiefereindeckung mit umlaufender Dachrinne erhalten, die es vorher nicht gab. Im Innern werden noch neue Platten verlegt und außen komplett neue Stufen geschaffen.