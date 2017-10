Rat bekräftigt "Ja" zum Autobahnanschluss

Die normalerweise leeren Zuschauerränge waren am Montag so gut gefüllt, dass noch einige Stühle für die rund 30 Interessierten herbeigeschafft werden mussten. Bürgermeister Reiner Dehmelt trug im Hinblick auf die äußere Erschließung des Baden-Airparks den Sachstand aus Sicht der Gemeindeverwaltung vor.

Bereits zu Beginn der Konversionsüberlegungen bezüglich des Militärflughafens sei von den Betreibern, dem Zweckverband, dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium die Situation so dargestellt worden, dass es für den Baden-Airpark in Bezug auf Hügelsheim "eine verkehrliche Entlastung geben werde", betonte Dehmelt. Entweder durch eine Nord-/Südanbindung über Hügelsheim von Norden und über Rheinmünster/Bühl-Oberbruch von Süden oder alternativ durch einen separaten Autobahnanschluss von Osten von Sinzheim-Halberstung her und an Schiftung vorbei. Somit sei klar gewesen, dass die Spargelgemeinde nicht ausschließlich die Hauptlast der Verkehrsanbindung des Airparks tragen müsse, unterstrich der Bürgermeister. Allerdings sei auch klar gewesen, dass die Verbindung in den südlichen Landkreis nach Rheinau und Kehl weiterhin durch den Ort führen werde, erläuterte er weiter und nahm Bezug auf die Argumentation der Bürgerinitiativen und Naturschutzverbände, dass der Autobahnanschluss aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht genehmigungsfähig sei. Die von Verbänden und Initiativen ins Spiel gebrachte Variante zur Nordanbindung des Airparks sei nur eine weitere Straßenführung, die nicht mit einer Ortsumfahrung von Hügelsheim gleichgesetzt oder verwechselt werden dürfte, betonte Dehmelt.

Im Hinblick auf die von den Verbänden und Initiativen verbreiteten Zahlen bezüglich des in Hügelsheim verbleibenden Verkehrsaufkommens und entsprechender Lärmbelastungen auch im Fall der Ostanbindung mit dem Autobahnanschluss könne die Verwaltung keine zuverlässige Aussage treffen, da die betreffenden Gutachten aus dem Antrag zum Planfeststellungsverfahren der Gemeinde noch nicht bekannt seien: "Die dazu derzeit in der Öffentlichkeit kursierenden Behauptungen sind nicht seriös und belastbar", sagte der Bürgermeister, der einen umfassenden Beschlussantrag formuliert hatte.

Darin wurde nicht nur am Beschluss pro Autobahnanschluss festgehalten, sondern auch deutlich gemacht, dass Hügelsheim eine Nordanbindung als alternative Variante zum Autobahnanschluss "mit allem Nachdruck" ablehne, "sofern dazu nur eine neue Anschlussstraße mit Abzweig nördlich von Hügelsheim direkt zu dem Baden-Airparkgelände vorgesehen ist". Eine neue Anbindung des Airparks komme überhaupt nur dann infrage, "sofern dies zugleich auch eine echte Ortsumfahrung mit Wiederanbindung an die L75 südlich von Hügelsheim darstellen würde", führte Dehmelt weiter aus.

Peter Jehle (CDU) fand Dehmelts Vorwürfe gegenüber den Naturschutzverbänden "befremdlich", der NABU habe schließlich schon 2011 eine Umfahrung gefordert. Die von den Naturschutzverbänden verwendeten Zahlen seien vom Landratsamt übernommen, sagte er und beantragte, den Beschlussantrag in zwei Abschnitte aufzuteilen, um deutlicher zu machen, dass Hügelsheim "eine echte Umfahrung" wolle. Roland Schell (CDU) meinte, dass er sich mit dem Thema Ortsumfahrung befasse, seit er im Rat sei: "Es ist schon fünf nach zwölf für die Bürger. Es ist nicht zumutbar, dass sie noch weitere zwölf Jahre warten", ärgerte er sich und erhielt Applaus aus den Zuschauerreihen.

Hans Kiefer (SPD) betonte, dass man in einer Klausursitzung einstimmig die Ostanbindung befürwortet habe: "Was mich stört, ist, dass ich von denen, die gegen die Ostanbindung sind, von außen gesteuert werden soll, das stinkt mir gewaltig." Der Gemeinderat lehnte mit zehn Nein- und vier Ja-Stimmen Jehles Antrag ab und stimmte mit zehn Ja- und drei Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung für den Beschlussvorschlag der Gemeinde.

Die Initiative Interessierte Hügelsheimer lädt zum Thema am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr zu einer Infoveranstaltung ins Pfarrheim. Der NABU lädt am Dienstag, 24. Oktober, um 20 Uhr zu einem Infoabend in die Sportgaststätte.