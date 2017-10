Gutachter bekräftigen vernichtendes Urteil Rastatt (ema) - Hier die Kämpfer für den Erhalt des Freibads Natura, dort die Befürworter eines Kombibads auf dem Schwalbenrain mit den Gutachtern im Rücken: Bei der städtischen Informationsveranstaltung zur Bäderfrage in der Badner Halle prallten erwartungsgemäß die unterschiedlichen Wunschvorstellungen emotionsgeladen aufeinander. Um den Handlungsbedarf in den beiden Bädern Natura und Alohra vor einer breiteren Öffentlichkeit zu dokumentieren, hatten OB Hans Jürgen Pütsch und Stadtwerke-Chef Olaf Kaspryk jene Gutachter aufs Podium geholt, die die beiden Einrichtungen in den Jahren 2011 und 2012 analysiert haben. Ihr Urteil fiel zum Teil vernichtend aus. Norbert Kripaizew riet "dringend" davon ab, das Alohra zu sanieren. Hinter der vermeintlich intakten Oberfläche würden immense Schäden schlummern; die Kosten für eine Sanierung lägen mittlerweile bei 17,4 Millionen Euro. Kurt Pelzer von der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen sprach angesichts der Kosten-Nutzen-Relation von einem "wirtschaftlichen Totalschaden". Im Natura lägen die Sanierungskosten bei 13,5 Millionen Euro. Allein die Gebäude würden 2,95 Millionen Euro verschlingen, rechnete Ingenieur Dr. Jochen Fritz vor. Stadtwerke-Chef Kaspryk erinnerte daran, dass man pro Jahr ein Defizit von mittlerweile 1,8 Millionen Euro abdecken müsse; der Zustand sei so prekär, dass die Betriebssicherheit "in Gefahr" sei. Ein Kombibad sei wesentlich wirtschaftlicher zu betreiben. Was der aktuell festgestellte Denkmal-Status des Freibads bedeutet (wir berichteten gestern), ließ der OB noch offen. Man müsse das "näher betrachten". Anhänger des Freibads witterten aufgrund der Neuigkeit Morgenluft. Dies eröffne neue Möglichkeiten; man könne Fördergelder für eine Sanierung in Anspruch nehmen, meinte ein Vertreter der Bürgerinitiative Pro Natura. OB Pütsch bekräftigte, dass das Kombibad sich am Bedarf orientiere - und der sei gerade im Hallenbad größer als der jetzige Bestand. Vertreter der DLRG untermauerten das aktuelle Defizit an Wasserfläche am Beispiel der Schwimmkurse: Kinder müssten bis 2019 warten, um bei der DLRG schwimmen lernen zu können. Hitzig wurde es an dem von rund 150 Menschen besuchten dreistündigen Abend, als die Natura-Verteidiger die Kompetenz der Gutachter anzweifelten. Die Ingenieure verwiesen auf Erfahrungswerte und anerkannte Kennzahlen, auf deren Basis Ableitungen getroffen worden seien. Die Städteplanerin Helga Fassbinder warf Pütsch vor, die Bäderdiskussion allein unter "buchhalterischen Gesichtspunkten" zu sehen und dabei zu verkennen, welches Potenzial das Natura als "eines der schönsten Freibäder im Land" besitze. Der OB rechtfertigte die Vorgehensweise damit, dass die Stadt trotz hoher Rücklagen noch viele andere Aufgaben zu stemmen habe und es aus seiner Sicht nicht sinnvoll sei, in einen Bäderwettbewerb mit anderen Kommunen einzutreten. Man müsse den Weg "im Spannungsfeld zwischen Wünschenswertem und Machbarem" gehen. Nach wie vor ist die Verwaltung dabei, Prüfaufträge abzuarbeiten, ehe über einen Standort für das Kombibad entschieden werden kann. Hochwasserschutz, 50-Meter-Becken, Sauna, Gastronomie nannte der Rathaus-Chef als Stichworte. Und weil die Standortfrage noch nicht entschieden sei, könne man auch noch nicht sagen, wie die Erschließung eines Kombibads auf dem Schwalbenrain aussehe. Pütsch zufolge müsse man dort eine grundsätzliche Lösung finden, weil auch die Anbindung des RTV-Stadions betroffen sei. Auf Nachfrage eines Nabu-Vertreters versicherte der OB, dass der Baumbestand erhalten bleibe. Die Chance des Kombibads liege auch darin, dass man im Sommer das Hallenbad mitnutzen könne.

