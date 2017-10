Tourismus im Landkreis legt als Wirtschaftsfaktor stark zu

Die Attraktivität Mittelbadens mit den Marken Schwarzwald, Rhein und Reben schlägt sich auch in der Übernachtungszahl nieder. Sie lag zuletzt bei 573285 und damit um 3,9 Prozent höher als im Vorjahr. Der Ausländeranteil liegt bei 17 Prozent. Vor allem die Holländer schätzen Mittelbaden, gefolgt von Gästen aus Frankreich und der Schweiz. Dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist, zeigt die Bettenauslastung in den 137 Beherbergungsbetrieben. Die Quote sei mit 24,2 Prozent "sehr niedrig". Haberecht: "Das ist ein Manko."

Die Landkreisverwaltung tritt bewusst nicht als Markenanbieter auf, sondern sieht sich mehr in der Rolle des Dienstleisters, Impulsgebers und Koordinators. In der Region sucht der Landkreis den Schulterschluss mit den Kommunen in einer Lenkungsgruppe Tourismus, innerhalb derer sich verschiedene Arbeitskreise gebildet haben. Eingeklinkt ist der Landkreis bei Partnern wie Pamina-Rheinpark, Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, Marketingausschuss "Fly-Baden" beim Baden-Airpark, Leader Mittelbaden-Schwarzwaldhochstraße und Nationalpark.

Wie dem Ausblick des Tourismus-Beauftragten Philipp Ilzhöfer zu entnehmen war, sind vor allem beim Fahrradverkehr weitere Impulse zu erwarten. Mit Ergebnissen eines Qualitätsmanagements Radwege wird im kommenden Jahr gerechnet. Eine Machbarkeitsstudie für Radschnellwege - in der Region ist die Achse Karlsruhe-Rastatt-Bühl geplant - wollen die Beteiligten auf den Weg bringen, sobald der Förderantrag bewilligt ist. Die Route "Radeln ohne Grenzen" soll von Bühl, über Sinzheim und Iffezheim zu einem Rundkurs über Frankreich ausgebaut werden. Und schließlich beginnt man mit der Einrichtung eines "Badischen Weinradwegs" als Pendant zur Badischen Weinstraße. Für die Wanderer soll die "Murgleiter" möbliert und der Ortenauer Weinpfad aufgewertet werden.

Am Ratstisch gab es einhelliges Lob für die vielseitigen Initiativen der Verwaltung. Allerdings kamen auch Defizite in der Region zur Sprache. Stefan Müll (FW) bemängelte, dass anders als in der Ortenau Busse noch nicht mit Rad-Anhängern zu touristischen Zielen unterwegs seien. Hans-Peter Behrens (Grüne) vermisste eine "anwohnerfreundliche Mobilität" und brachte die Konflikte mit E-Mountainbikern zur Sprache, die in hohem Tempo durch die Wälder fahren. Toni Huber (CDU) betonte, dass man nicht nur Konzepte entwerfen, sondern sie auch umsetzen müsse. Das Beispiel "Hüttenkonzept" habe in der Vergangenheit gezeigt, dass dies nicht immer klappe.

Die Kritik richtete sich auch an den Nationalpark. Landrat Jürgen Bäuerle erklärte, dass ein Verkehrskonzept in Arbeit sei und auch die bislang fehlende Beschilderung angegangen werde.