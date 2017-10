In Rastatt tobt das Verbrechen - aber nur zur Übung

Rastatt - Wer diese Woche mit offenen Augen durch Rastatt spaziert, der könnte den Eindruck bekommen, dass in der Barockstadt das Verbrechen tobt. Der Grund für die starke Polizeipräsenz ist aber eine interne Übungswoche der Beamten. Rund um das Polizeirevier in der Engelstraße spielen sich dabei verschiedene Übungsszenarien ab. Gestern Vormittag zum Beispiel probten die Polizisten des Reviers Baden-Baden und der Verkehrspolizei einen Einsatz in einem Fall von häuslicher Gewalt.

Weil ihr Mann sie mit dem Messer bedroht hat, läuft eine junge Frau schreiend aus dem Haus. Eine Nachbarin ruft die Polizei. Wenig später wollen die in Sicherheitsausrüstung herbeigeeilten Beamten das Gebäude stürmen - finden die Tür aber verschlossen. Außerdem nervt ein Passant mit Smartphone, der Erinnerungsfotos von der nicht alltäglichen Szene schießen möchte.

Übungsleiter Sven Müller möchte, dass seine Kollegen an einem möglichst realistischen Szenario üben können. Deshalb sind mitunter fiese kleine Schikanen eingeplant, wie sie die Polizeiarbeit an jedem Einsatzort erschweren können. Gefahrensituationen für Zivilpersonen und die Polizisten selbst sollen diese Woche in Rastatt besonders im Fokus stehen. Neben der häuslichen Gewaltszene stehen auch noch verschiedene Amokfälle an Schulen auf dem "Stundenplan". Es gibt detaillierte Drehbücher für jede Einsatzlage.

35 bis 40 übende Kräfte werden diese Woche täglich geschult. Die Zusammensetzung wechselt jeden Tag. "Vor Ort sind wir aber etwa 50", erklärt Müller, dass auch Übungsbeobachter an dem Training teilnehmen, und natürlich die Statisten, die für ihre Kollegen die Übungslagen so wirklichkeitsnah wie möglich in Szene setzen. Außerdem ist im Gebäude der ehemaligen Polizeidirektion das Führungs- und Lagezentrum nachgebaut, das sich sonst in Offenburg befindet. Auch diese Kollegen sind in das Training eingebunden. Welche Aufgabe die Beamten vor Ort erwartet, ist dann eine echte Überraschung - wie im wahren Leben eben. Auch die Kollegen der Pressestelle sind dabei. Schließlich dauert es bei einem echten Einsatz nicht lange, bis die ersten Journalisten anrufen und schon möglichst konkret wissen wollen, was Sache ist.

Wenn auch alles so echt wie möglich wirken soll, die Schusswaffen sind - anders als im wirklichen Einsatz - völlig ungefährlich. "Es handelt sich um reine Übungswaffen", betont Pressesprecherin Karen Stürzel. Und damit man das auch gleich erkennt, sind sie aus rotem Kunststoff. Echt ist allerdings die Schutzkleidung der Beamten. Wann und wie diese anzulegen ist, ist ebenfalls Teil der Übung. So gerüstet nähern sich die Einsatzkräfte dem angeblichen Wohnhaus, in dem sich die Gewaltszene abspielt. In Wirklichkeit handelt es sich um das graue Polizeigebäude in der Rheintorstraße. Klar, dass die vorbeikommenden Passanten große Augen machen. "Ist nur eine Übung", kann Stürzel die Neugierigen beruhigen.

Ziel des Trainings ist, die Abläufe bei einem solchen Einsatz so weit wie möglich zu automatisieren, erklärt Patrick Baumann, ebenfalls von der Pressestelle des Polizeipräsidiums. Je weniger man nachdenken müsse, um so sicherer könne man in einer Ausnahmesituation handeln. Das sieht auch Polizeivizepräsident Reinhard Renter so, der sich gestern beeindruckt zeigte, wie sich seine Beamten in der Übung verhalten. Nach den Einheiten werde intensiv über etwaige Fehler gesprochen, um daraus zu lernen. Sinn der Übung sei es letztlich, vorbereitet zu sein auf bedrohliche Lagen für Leib und Leben, wie sie heute nicht nur an symbolträchtigen Orten jeden Tag passieren könnten, sondern überall. "Moralische Grenzen gibt es heute nicht mehr", bedauerte er. Eventuell soll es auf Grundlage der Erfahrungen dieser Woche in Zukunft weitere Trainings geben.

Bei den Übungen, die in dieser Form zum ersten Mal stattfinden, verzichtet die Polizei bewusst auf Martinshorn, Blaulicht und Absperrungen. "Die Bevölkerung soll nicht beeinträchtigt werden", betont Stürzel.