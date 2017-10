Gefiederte "Ausstellungsstücke" ziehen am Freitag ein

"Aus der Halle hier machen wir einen richtigen Wald", sagt Alfred Schorpp, Vorsitzender des Vereins, dessen 100 Mitglieder nicht nur aus Bietigheim, sondern auch aus Steinmauern, Elchesheim-Illingen und Ötigheim kommen. Und in der Tat sieht es hier schon richtig grün aus. Die Volieren für die gefiederten "Ausstellungsstücke" stehen bereits. Der Verein hat sie einst eigens für die Ausstellungen angeschafft. "Uns fehlt der Raum, früher konnten wir das katholische Gemeindezentrum für die Ausstellungen nutzen, aber das ging nach der Renovierung nicht mehr", sagt der Vorsitzende Schorpp.

Dabei ist das, was hier entsteht, wirklich beeindruckend. Auf dem Boden des Raums wurde bereits ein Weg, begrenzt durch Baumstämme, ausgelegt. In der Mitte der Halle wird eine kleine "Insel" angelegt, auf der Bananenstauden und Orchideen der exotischen Herkunft der Vögel Rechnung tragen sollen.

Ausstellungsleiter Rolf Heck behält den Überblick in diesem "Dschungel" - "da drüben muss gleich noch etwas Tannenreisig hin", sagt er zu einem der Helfer. Seit Wochen ist er zusammen mit den anderen Vereinsmitgliedern beschäftigt, Holz zu machen, einen Plan zu erstellen, wo welche Vögel sitzen und zu überlegen, wie man sie am besten präsentiert. Seit Montag wird schon aufgebaut in der Halle. "Bis jetzt liegen wir gut in der Zeit", meint Heck. "Eigentlich fehlt nur noch die Dekoration."

Und die Vögel natürlich, um die geht es ja. Am Freitagabend sollen sie in ihr Wochenendquartier einziehen. Am Samstagvormittag werden sie vom Preisrichter begutachtet, danach ist die Schau für Besucher geöffnet.

Man habe vor, eine große Bandbreite an Arten vorzustellen, "von A wie ,Ara' bis Z wie ,Zebrafink'", meint Schorpp. Unter anderem würden Guinea-Bussarde ausgestellt - die drei Wochen alten Jungtiere werden von einem Vereinsmitglied derzeit von Hand aufgezogen. Neben Kakadus, Papageien und Sittichen sind aber auch heimische Vögel mit dabei. "Das hier ist die Voliere für die Dompfaffen", sagt Heck. "Und da hinten ziehen die Stieglitze und die Erlenzeisige ein." Das Wochenendquartier dürfte ihnen gefallen. Dafür wird hier bis Ende der Woche noch unter Hochdruck gesorgt.

Die Ausstellung der Vogelfreunde im "Alten Tabakschuppen" in Bietigheim ist am kommenden Samstag, 21. Oktober, von 13 bis 20 Uhr, am Sonntag, 22. Oktober, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 2,50 Euro Eintritt, Kinder sind frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.