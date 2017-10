Kommunalaufsicht kassiert Ratsbeschluss

Iffezheim - Knapp mit 8:7 Stimmen votierte der Iffezheimer Gemeinderat Ende Juli dafür, dass die katholische Kirchengemeinde die Trägerschaft des dritten Kindergartens im Ort übernimmt. Das Zünglein an der Waage war CDU-Gemeinderat Bernhard Brink, der bislang Stiftungsrat der Kirchengemeinde war, dieses Mandat jedoch niedergelegt hatte. Dennoch sei er befangen gewesen, weil er noch Pfarrgemeinderat sei, so Manfred Pfeifer von der Kommunalaufsicht, die den Beschluss kassierte.

Aktiv wurde die Behörde, nachdem Gemeinderat Martin Schäfer von den Freien Wählern eine Befangenheitsprüfung angeregt hatte, so Pfeifer.

Bernhard Brink, der als selbstständiger Rechtsanwalt arbeitet, wertet das Ganze als "interessantes juristisches Problem". Er bezieht sich auf die Gemeindeordnung, die in Paragraf 18 den Ausschluss wegen Befangenheit regelt. Dort steht in Absatz eins, dass ein Gemeinderat nicht mitwirken darf, "wenn die Entscheidung einer Angelegenheit ihm selbst ... einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann".

Dies liege nicht vor, argumentiert der Jurist, denn schließlich habe die Kirchengemeinde keinen Vorteil, auch keinen ideellen, wenn sie einen Kindergarten betreibe. Des Weiteren bestehe keine Unmittelbarkeit, denn das Landesjugendamt müsse erst eine Betriebserlaubnis erteilen und das Ordinariat des Erzbistums Freiburg müsse die Trägerschaft durch die Kirchengemeinde und die Finanzierungsvereinbarung mit der weltlichen Gemeinde genehmigen.

Des Weiteren sei in Absatz drei geregelt, dass die Vorschriften in den Absätzen eins und zwei nicht gelten, "wenn die Entscheidung nur die gemeinsamen Interessen einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe berührt". Er vertrete als Pfarrgemeinderat seit 2010 die Bevölkerungsgruppe der Iffezheimer Katholiken und keine individuellen Sonderinteressen, so Brink im BT-Gespräch. "Es gibt bundesweit keine Entscheidung bezüglich dieser Konstellation", meint er.

Allerdings gibt es einen Kommentar zur Gemeindeordnung, der für die Kommunalaufsicht entscheidend war, wie Pfeifer auf BT-Anfrage verdeutlicht. Diesem zufolge seien Pfarrgemeinderäte grundsätzlich befangen, wenn es um kirchliche Angelegenheiten gehe. Eine Unmittelbarkeit liege auch dann vor, wenn noch weitere Umsetzungsschritte in einem Verfahren erforderlich seien: "Deshalb war Bernhard Brink aus unserer Sicht befangen." Um ganz sicher zu gehen, habe man die Entscheidung auch mit dem Regierungspräsidium abgestimmt, so Pfeifer.

Da mit der Entscheidung der Kommunalaufsicht der Ratsbeschluss nun rechtswidrig ist, muss er wiederholt werden. Dies soll in der nächsten Sitzung am 6. November geschehen, erklärte Bürgermeister Peter Werler. Neben der katholischen Kirche standen zuletzt die "Kleinen Riesen" als private Träger und die Gemeinde Iffezheim als kommunaler Träger zur Debatte. Die Freien Wähler hatten dafür plädiert, einen anderen Träger für den dritten Kindergarten im Ort zu nehmen als die katholische Kirche, die schon zwei Einrichtungen betreibe. Man wolle den Eltern Wahlmöglichkeiten bieten, so die Argumentation.

Die Zeit drängt, denn in der Renngemeinde fehlen aktuell 30 Kindergartenplätze. Die Planungen für den dritten Kindergarten werden laut Werler jedoch nicht dadurch verzögert, dass erneut über die Trägerschaft abgestimmt werden muss. Allerdings sei man bestrebt, Anfang nächsten Jahres eine Übergangslösung in Form von Containern oder Anmietung von Räumen zu finden. Das hierfür erforderliche Personal müsste der neue Träger einstellen. Auch deshalb sei eine rasche Entscheidung so dringend, sagte der Rathauschef.