Größter Wunsch: Eine beheizte Küche

Elchesheim-Illingen (yd) - "Ich dachte, wir bauen hier ein bisschen um. Stattdessen ist es eine Kernsanierung geworden." Petra Sender-Heck seufzt. Seit zwei Jahren wohnt sie in Elchesheim-Illingen. Der Liebe wegen zog sie damals zusammen mit ihrer Tochter Tasida, die im Rollstuhl sitzt, zu ihrem Mann Matthias. Seither ist die Familie vollauf damit beschäftigt, das 270 Jahre alte Fachwerkhaus an der Elchesheim-Illinger Hauptstraße zu sanieren. "Seit zwei Jahren leben wir also auf einer Baustelle. Manchmal habe ich es ganz schön satt." Sender-Heck, die aus der Nähe von Lörrach stammt, blickt sich um. Das Wohnzimmer, in dem sie sitzt, ist der einzige beheizte Raum im Haus, ein Holzofen verströmt hier heimelige Wärme, der rote Kater der Familie schnurrt genüsslich auf dem Sofa. Nebenan haben die Hecks das Zimmer der 14-jährigen Tasida eingerichtet, ein Notquartier, eindeutig. Oben, in der Küche, ist von der Gemütlichkeit des Wohnzimmers ebenfalls wenig zu spüren. Es ist kalt. Und der Winter kommt erst noch. "Die Arbeiten haben sich einfach immer wieder verzögert." Erst habe das Denkmalamt sein Veto bei der Dachsanierung eingelegt. "Wir hatten einfache Dachfenster geplant, mussten dann aber Gauben einbauen - das waren dann gleich Mal Mehrkosten in Höhe von rund 20000 Euro." Auch die Sanierung des Gebälks im Haus - es handelt sich laut der 51-Jährigen übrigens um das älteste in Elchesheim - stellte sich als kompliziert heraus, von den Wänden ganz zu schweigen, die sind nämlich krumm und schief. "Man kann hier ja nicht einfach eine Küche einbauen, man muss zunächst erst einmal zusehen, dass die Wand davor halbwegs gerade ist. Und wenn man das alles alleine macht, dauert es halt einfach seine Zeit." Immerhin ein Anbau wurde bereits verwirklicht und steht: allerdings nur im Rohbau, die Decke ist noch zum ersten Stock hin offen. "Mein größter Wunsch ist es, dass der Anbau bis zum Jahreswechsel so weit fertig ist, dass man ihn bewohnen kann", sagt Petra Sender-Heck. Denn eigentlich sei geplant, dass Tasida im Erdgeschoss ihr "Reich" bekommt: ein schönes Zimmer samt behindertengerechtem Bad. Ein Dusch-WC, das es der 14-Jährigen ermöglicht, alleine auf die Toilette zu gehen, wurde von der Krankenkasse bereits im Sommer bewilligt - bis vor einigen Tagen konnte sich die Kasse aber nicht entscheiden, welche Ausführung genau bezahlt werden soll. "Inzwischen ist wenigstens das geklärt, der Installateur war gestern da. Aber auch hier gab es durch die lange Entscheidungsphase natürlich wieder Verzögerungen." Ihr Mann, der gelernter Schreiner und Orgelbauer sei, mache alles am Haus selbst, im vergangenen Jahr sei er durch Krankheit aber auch einige Monate ausgefallen. Freunde und Verwandte würden ab und zu helfen - "ohne die geht es auch nicht - leider ist das aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein". Im Prinzip mangle es vor allem an zwei Dingen: Zeit und helfenden Händen. Derzeit saniert das Ehepaar das denkmalgeschützte Haus im Prinzip an den Feierabenden und Wochenenden im Alleingang. Dadurch, dass Matthias Heck aber auch noch berufstätig und nebenberuflich Organist in der Auer Pfarrkirche ist, bleibe auch da nicht immer allzu viel Zeit. Ob sie ihre Entscheidung, das denkmalgeschützte Haus zu sanieren, bereut? "Ab und zu schon. Aber was hätten wir denn auch machen sollen? Eine Tochter im Rollstuhl, ein Kirchenmusiker mit allerlei Instrumenten, wir hätten ja nirgends eine Wohnung gefunden." Petra Sender-Heck hofft nun darauf, dass sie bis Anfang 2018 wenigstens die Zimmer im Anbau nutzen kann. "Eine beheizte Küche im Erdgeschoss, in der wir alle zusammen sitzen können, wäre mein Traum."

