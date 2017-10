Hilfe für alle Dimensionen des alltäglichen Lebens

Warum können neuerdings Integrationsmanager eingestellt werden?

Das Land Baden-Württemberg hat Fördermittel zur Verfügung gestellt - zwei Jahre lang je 58 Millionen Euro -, mit denen Integrationsmanager eingestellt werden können. Städte und Gemeinden können entscheiden, ob sie die Aufgabe dem Landkreis übertragen. "Wir haben bei insgesamt 23 Gemeinden im Landkreis von 22 diesen Auftrag erhalten", sagt Sozialamtsleiter Jürgen Ernst. Nicht dabei: Iffezheim. Dort will man die bereits aufgebauten Strukturen beibehalten; die Flüchtlings- beziehungsweise Integrationsbeauftragte der Gemeinde, die im Mai 2016 eingestellt wurde, wird auch die Aufgaben des Integrationsmanagements übernehmen, teilt die Verwaltung mit.

Wie viele Integrationsmanager stellt der Landkreis Rastatt ein?

Bislang wurden 17 Vollzeitstellen geschaffen. Die endgültige Zahl steht aber noch nicht fest. Grundlage ist die Anzahl der Personen, die zwischen November 2015 und Ende Februar 2016 als Flüchtling nach Deutschland eingereist sind, erläutert Jürgen Ernst. Wer sich zu einem festgelegten Stichtag in der Anschlussunterbringung befand, wurde für die Förderung mitgezählt. Grob geschätzt seien das im Landkreis 2000 Personen, informiert Eva Pranjic, Sachgebietsleiterin Sozialberatung für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung. Die Zahlen zu ermitteln, sei relativ kompliziert, erklärt Ernst, warum sich die Anzahl der Integrationsmanager noch erhöhen könnte. Denn mitgezählt werden auch Kinder, die seitdem geboren wurden sowie Familiennachzüge.

Wann fangen die Integrationsmanager mit ihrer Arbeit an?

Die meisten haben bereits im September und Oktober ihre Arbeit aufgenommen. Bis zum Ende des Jahres folgen die restlichen Integrationsmanager.

Wie verteilen sie sich auf die einzelnen Gemeinden?

Auf jede Kommune entfällt ein Stellenanteil, der sich auf Grundlage der dort untergebrachten Flüchtlinge berechnet. Neben der Hauptstelle, die weiterhin im Landratsamt in Rastatt angesiedelt sein wird, richtet die Behörde Außenstellen in Durmersheim, Gaggenau und Bühl ein. "Diese Zentren sollen die jeweiligen Gebiete abdecken", sagt Ernst. In jeder Gemeinde werden die Integrationsmanager im Rahmen von Präsenztagen Sprechstunden in den Rathäusern anbieten. Auch Hausbesuche seien möglich. "Mit den Kommunen wird abgestimmt, wie groß der Bedarf wirklich ist", kündigt Ernst an. Da müsse man erst noch Erfahrungen sammeln.

Was ist die Aufgabe der Integrationsmanager?

Die Tätigkeit der Integrationsmanager umfasst eine Sozialberatung für alle Dimensionen des alltäglichen Lebens - darunter der Spracherwerb, Anmeldung für Kindergarten, Schule oder Hilfe im Beruf, sagt Pranjic. "Die Beratung ist freiwillig", betont sie. Anhand eines Integrationsplans erheben die Integrationsmanager Daten wie berufliche Kenntnisse und planen die weiteren Schritte, um die zusammen festgelegten Ziele zu erreichen, verdeutlicht Sozialamtsleiter Ernst. Dabei müsse immer die Lage im Einzelfall betrachtet werden. Vor Ort sollen die Flüchtlinge zudem an die bürgerschaftlichen Strukturen wie Vereine herangeführt und in Netzwerke eingebunden werden.

In Form der Sozialberatung habe man die Aufgaben der Integrationsmanager zuvor schon gemacht, betont Pranjic - Ende 2016 aber mit nur sechs Personen statt nun mit 17. Die Sozialberatung wird nun unter dem Namen Integrationsmanagement fortgeführt.

Ist die Anstellung der Integrationsmanager befristet?

Ja, da die Förderung des Landes auf eine Zeit von zwei Jahren befristet ist, läuft auch die Anstellung zunächst für zwei Jahre. Man habe aber extra Bewerber eingestellt, die einen Bachelor-Abschluss im Fach Soziale Arbeit haben. "So können wir ihnen nach zwei Jahren gegebenenfalls eine Folgebeschäftigung im Sozial- oder Jugendamt anbieten", hofft Sozialamtsleiter Ernst. Vielleicht werde aber auch die Förderung verlängert. "Integration ist nämlich nicht nach zwei Jahren abgeschlossen."

Wer übernimmt die Kosten für die Integrationsmanager?

Die Personalkosten werden komplett aus den Fördermitteln bestritten, informiert Jürgen Ernst. Nach derzeitigem Stand reichten die Mittel aus, um die 17 Stellen im Landkreis Rastatt zu finanzieren. Die Sachkosten, zum Beispiel die EDV-Ausstattung und Miete für Räume der Außenstellen, bleiben indes am Kreis hängen.