Wie man den Stadtraum gut gestalten kann Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Kontrastreicher könnten die Eindrücke kaum sein: Hier die Fassade des mehr als 300 Jahre alten Rastatter Barockschlosses, dort die 33 ausgewählten Beispiele aktueller Baukunst, wie sie das Europäische Architekturhaus Oberrhein im Rahmen der Architekturtage noch bis 24. Oktober präsentiert. Zum ersten Mal ist die trinationale Wanderausstellung auch in Rastatt zu sehen. Sie bietet einen spannenden Überblick über modernes Bauen in Baden-Württemberg, dem Elsass und im Raum Basel. Im Frühjahr hatten mehr als 100 Architekten aus der Oberrheinregion ihre Projekte eingereicht. Eine Fachjury aus Architekten der Architekturkammern der drei Länder und Architekturhochschulen haben die Arbeiten für die Ausstellung ausgewählt. Insgesamt neun Städte in Frankreich und Deutschland zeigen die Schau. In Rastatt stellte die Schlossverwaltung den Ehrenhof der Residenz zur Verfügung. Die 15 Bauzäune, an denen die Bildtafeln präsentiert werden, stammen vom städtischen Bauhof. Markus Reck-Kehl, der Leiter des städtischen Fachbereichs Stadt- und Grünplanung, freute sich beim Presserundgang über einen "bunten Strauß von Bauaufgaben", die die Ausstellungsmacher berücksichtigt haben und die gut abbilden, worum es den Stadtplanern geht. Von der Platzgestaltung wie vor dem Karlsruhe Schloss über Turnhallen, Schulen, Parkhäuser und Wohnanlagen bis hin zum privaten Einfamilienhaus reichen die Entwürfe. Die Ausstellung richte sich keineswegs nur an eine Fachöffentlichkeit. "Es wäre schön, wenn sich viele Bürger für gute Architektur interessieren und sensibilisieren ließen", sagte Reck-Kehl. Die Rastatter Architekten ermunterte er dazu, sich mehr in die stadtplanerische Diskussion in der Barockstadt einzubringen und mit dem gemeinsamen Anliegen einer guten Gestaltung verstärkt die Öffentlichkeit zu suchen. Zugleich denkt Reck-Kehl nicht nur an die allerneusten Bauten in der Stadt, sondern auch an herausragende Gebäude aus den 1960er und 1970er Jahren, die es in Rastatt durchaus auch gebe. Mittelfristig möchte er deshalb in seinem Fachbereich einen Architekturführer für Rastatt erarbeiten und publizieren. Die Besucher der Tafelausstellung können im Schlosshof einen Spaziergang unternehmen und dabei sehr unterschiedlichen Positionen begegnen. Reck-Kehl findet persönlich die Beispiele aus dem Elsass mutiger, zukunftsgerichteter, einfach "fetziger" als manche deutschen. Sie passen damit gut zum Motto der Schau "Die Stadt ändern, das Leben ändern". Die Betrachter sollten sich aber selbst eine Meinung zu den Bauprojekten bilden, prägt Architektur doch den öffentlichen Raum wie kaum etwas sonst. Die Ausstellung kann zudem dazu anregen, das eine oder andere Objekt vor Ort zu besuchen. Wenn die Tafeln am Morgen des 24. Oktober abgebaut werden, wandern sie weiter zum Architekturschaufenster nach Karlsruhe.

