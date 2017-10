Reaktion auf 'Attacken': Pütsch kehrt DRK-Aufsichtsrat den Rücken

(ema) - Paukenschlag in der Bäderfrage: Das Freibad Natura ist vom Landesamt für Denkmalpflege zum Kulturdenkmal erklärt worden. Damit dürften die Karten bei dem von den Stadtwerken favorisierten Kombibad-Standort am Schwalbenrain neu gemischt werden (Foto: av). » - Mehr

Rastatt