Vom Auenwald fasziniert - und Demut gelernt

Rastatt - Er dürfte im Moment der meist fotografierteste Mann im nördlichen Landkreis sein: Heinz Wicht, Forstdirektor im Landratsamt Rastatt, ist auf großer Abschiedstour - es sind Waldbegehungen durch sein Lebenswerk zum letzten Mal in offizieller Funktion. Wo er auftaucht, gibt es Lob und Präsente. Dabei kommt immer wieder zum Ausdruck, wie hoch die Arbeit des 65-Jährigen geschätzt wird, der mehr als 29 Jahre als Forstdirektor den Forstbezirk Rastatt betreut und zusammen mit den Revierleitern die Geschicke des Walds gelenkt hat. Am Monatsende geht der "Anwalt des Walds", wie er schon genannt wurde, in den Ruhestand und sagt: "Ich habe meinen Beruf gelebt."

Der berufliche Weg war vorgezeichnet: "Ich bin mit Wald, Hund und Jagd aufgewachsen", erzählt der gebürtige Malscher, dessen Vater Revierförster war und den Jungen schon früh mit auf Streifzüge durch den Wald und auf die Jagd nahm. Dennoch begann er nach dem Abitur zunächst ein Maschinenbaustudium, weil die Berufsaussichten im Forst nicht besonders gut waren und der Vater ihm daher abgeraten hatte, in seine Fußstapfen zu treten. Die Liebe zum Wald und zur Natur waren jedoch stärker, außerdem wollte Heinz Wicht nicht irgendwann einmal nur "Schreibtischtäter" sein. Es drängte ihn immer wieder nach draußen. "Es ist wichtig, dass man nicht nur vor irgendwelchen Statistiken und Kennziffern am Bildschirm erstarrt", sagt er. Selbst später als Forstdirektor war er so oft es ging vor Ort, auch wenn die Verwaltungsarbeit angesichts der Aufgabenfülle und -vielfalt auch viel Zeit in Anspruch nahm.

Nach seinem Studiumsabbruch begann er in Freiburg Forstwissenschaften zu studieren. Nach erfolgreichem Abschluss folgten gut zehn "Wanderjahre" - Stationen waren unter anderem Bad Rotenfels, Freiburg, Kehl und Bühl. Am 1. April 1988 kam er als Forstdirektor ins Forstamt Rastatt in die Bismarckstraße und zog dort auch mit seiner Familie ein. "Damals bestand noch Residenzpflicht." 2005 gab es eine große Strukturänderung: Im Zuge der Verwaltungsreform des Landes Baden-Württemberg wurden selbstständige staatliche Sonderbehörden wie Forstämter aufgehoben und die Aufgaben weitestgehend auf die Landratsämter übertragen. So erfolgte die Einteilung in vier Forstbezirke (Rastatt, Gaggenau, Forbach, Bühl); Zentrale und Bezirksleitung Rastatt befinden sich seither im Landratsamt Rastatt beziehungsweise inzwischen in angemieteten Büroräumen in der Schlossgalerie. Die Bezirksleitung Rastatt ist für sieben Gemeinden von Au am Rhein bis Iffezheim sowie Rastatt zuständig, ebenso wird der rechtsrheinisch liegende Wald der elsässischen Gemeinden Münchhausen und Mothern auf den Gemarkungen Elchesheim-Illingen und Plittersdorf/Steinmauern betreut. Die dortige Entwicklung und die grenzüberschreitenden Projekte bezeichnet Wicht als Erfolgsgeschichte. Heinz Wicht liebt ganz besonders den Auenwald mit seiner Vielfalt - "das ist die baumarten- und gehölzreichste Waldgesellschaft, die wir in Deutschland haben". Der Start 1988 war nicht leicht, als er nach Rastatt kam - just ein Jahr nach dem 1987er Jahrhunderthochwasser und dessen Folgen. Er habe es sich nie träumen lassen, dass er danach noch drei große Hochwasser erleben würde, meint er rückblickend - und er habe als Förster "Demut" gelernt, weil in den Auen "eigentlich nichts regelbar und berechenbar ist". Den letzten Kübel Wasser schmeiße einem die Natur vor die Füße und da müsse man dann immer wieder neu überlegen. "Wir haben zwar die Last, aber auch die Chance und das Glück, in einer noch relativ ungebändigten Natur zu arbeiten. Das hat mich bis heute fasziniert", sagt der ausgewiesene Auenwald-Spezialist, der sich bei seinem forstlichen Tun immer am Hochwasser orientieren musste, berichtet er. In der Bezirksleitung werde daher jeden Morgen als erstes der Wasserstand am Pegel Maxau abgefragt. Wichtig sei es ihm auch stets gewesen, die Waldbesitzer sachkundig zu machen und ihnen die Konzepte für die Bewirtschaftung des Walds und dessen vielfältige Funktionen verständlich zu erklären - "denn wir Forstleute sind Sonderlinge mit unserem Spezialwissen". Hochwasser und Trockenheit, Benz-Ansiedlung und Ersatzaufforstung, Ötigheimer Tunnel und Schnellbahntrasse, Klimaerwärmung in der Rheinebene, neue Schädlinge - große Themen und Herausforderungen fielen in die "Ära" Wichts, wobei er nicht selten in Doppelfunktion gefordert war als Forstdirektor und als Naturschutzbeauftragter des Landkreises, eine Funktion, die er seit 1995 ehrenamtlich ausführt und auch in seinem Ruhestand weiter ausüben will. Überhaupt habe er schon sehr früh den Naturschutz in sein forstliches Tun integriert, hebt er hervor.

Schlimmstes Schock-Ereignis war für den passionierten Forstmann mit Herzblut Orkan "Lothar" mit seinen verheerenden Folgen - "das war so, als ob ein naher Verwandter stirbt", schildert der 65-Jährige seine damaligen Gefühle angesichts der brutalen Zerstörung - "wenn plötzlich über zehn Jahreseinschläge Holz vor den Füßen liegen und man alles managen muss." Mit zuweilen zittriger Stimme habe er seinerzeit in den Gemeinderatssitzungen die Forstwirtschaftspläne vorgetragen, so sehr sei es ihm an die Nieren gegangen. Zu seinen schönsten Erlebnissen gehörte eine Kanufahrt von Wintersdorf nach Au am Rhein - "ich wollte meine Aue einmal von der Wasserlinie aus sehen", sagt der Forstdirektor und schwelgt mit strahlenden Augen noch einmal in freudigen Erinnerungen.

"Ich falle in kein schwarzes Loch"

Seinem Ruhestand blickt er gelassen entgegen. "Ich falle in kein schwarzes Loch", versichert er lachend mit Hinweis auf seine Aktivitäten - er wird weiterhin als ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter tätig sein und wie schon seit Jahren im Sommer DLRG-Rettungswachdienste im Malscher Schwimmbad leisten ("ich kann heute noch 25 Meter am Stück tauchen"). Er freut sich darauf, Langlauftouren unternehmen zu können, wenn mal wieder Schnee liegen sollte, und wieder mehr Zeit zu haben, um auf die Jagd zu gehen ("meinen ersten Rehbock habe ich mit 14 Jahren geschossen"). Und er wird es besonders genießen, seine Lieblingsplätze aufzusuchen - bei den dicken Auer Pappeln und im Schonwald Wintersdorf. Treuer Wegbegleiter wird dabei Langhaardackel "Moritz" sein, ein "Allrounder", der für die Jagd ausgebildet ist und immer mit ins Büro durfte.

Eine große Reise indes schwebt dem scheidenden Forstdirektor, Ehemann und Vater von drei erwachsenen Kindern nicht vor: Warum auch? Heinz Wicht wohnt in Malsch, hat von seinem Haus aus einen herrlichen Ausblick, wie er erzählt. Er besuche zwar auch gerne einmal eine Veranstaltung im Festspielhaus Baden-Baden, sei aber im Prinzip sehr bodenständig. Außerdem: "Wir leben hier in einem so schönen Landstrich, in dem man alles machen kann. Innerhalb von 25 Minuten bin ich in den Rheinauen oder im Schwarzwald. Wo gibt es das sonst?"