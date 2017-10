Erweiterung der Hardtschule offiziell eingeweiht

Lichtenau

Vorpremiere im Hoftheater Lichtenau (urs) - Helge & das Udo" (Foto: urs) sind wie Zuckerwerk: Hat man einmal davon "genascht", will man immer mehr davon haben. Jetzt haben sie ein neues Programm: "Läuft!" war vor der Premiere in Tübingen am Mittwoch vorab im Scherzheimer Hoftheater zu sehen.

Baden-Baden

Konzert "Kinder für Kinder" Baden-Baden (ana) - Der Verein Malaika Smile lud zusammen mit der städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl zum Konzert "Kinder für Kinder" in das Marienhaus in Steinbach ein. Malaika Smile ist ein Verein, der Kindern in Uganda ein sicheres Leben bietet (Foto: ana).