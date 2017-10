Landkreis braucht noch mehr Platz

Für die Sitzung des Kreistags am kommenden Dienstag (Beginn: 15 Uhr) legt die Verwaltung eine Situationsanalyse vor. Nachdem erst im vergangenen Sommer 37 Arbeitsplätze des Straßenbau-, Forst- sowie Kommunal- und Rechnungsprüfungsamts in die Schloss-Galerie ausgelagert worden sind, sieht sich die Kreisverwaltung zum nächsten Schritt gezwungen. Der Personal- und Raumbedarf steigt wegen zusätzlicher Aufgaben (Breitbandprojekt, Prostituiertengesetz) und Mehrleistungen (PFC, Landwirtschaftsamt, Tierarztstellen, Sozialamt), so dass "dringender Bedarf" für 41 Arbeitsplätze bestehe, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Da die Nachverdichtung sowohl im Hauptquartier am Schlossplatz als auch in den Außenstellen als weitgehend erschöpft gilt, hat die Verwaltung zwei andere Optionen in die engere Wahl genommen, die nun näher geprüft werden sollen. Der Eigentümer des Greiser-Areals, der Rastatter Unternehmer Heinz Schmidt ("H-S"), hat eine Mietfläche von rund 900 Quadratmetern im zweiten OG (in den beiden unteren Etagen des Riegels wird im nächsten Jahr L'tur einziehen) sowie 800 Quadratmeter in dem sechsgeschossigen Turm als weitere Option angeboten. Der Eigentümer wäre bereit, bei einem 15-jährigen Mietvertrag im Gegenzug das Gebäude Lyzeumstraße 23 vom Landkreis zu kaufen. In einer ersten Einschätzung spricht die Verwaltung von einer "durchaus interessanten" Option.

Alternative wäre, eine Lösung mit der kreiseigenen Immobilie in der Lyzeumstraße 23 zu finden. Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Ein Neubau mit Kosten von 10,1 Millionen Euro oder eine Sanierung für 5,2 Millionen Euro (Planungs- und Bauzeit: 15 Monate). Bei einem Verkauf des Gebäudes könnte der Landkreis laut aktuellem Wertgutachten mit 1,46 Millionen Euro rechnen.

Momentan sind in der Lyzeumstraße noch Flüchtlinge untergebracht, die bei einer eigenen Nutzung durch die Kreisverwaltung auf andere Standorte verteilt werden müssten. Eine kleinere Teilfläche (kurzer Gebäudeteil Richtung Ludwigsfeste) hat die Fachstelle Sucht des Landesverbands für Prävention und Rehabilitation bis 31. März 2020 gemietet (derzeit mit zwölf Arbeitsplätzen, die auf 14 aufgestockt werden sollen).

Als ungeeignet für eine Büronutzung sieht die Verwaltung weitere Flächen in der Schloss-Galerie. Der Eigentümer hat dem Landratsamt insgesamt rund 3000 Quadratmeter in verschiedenen Geschossen angeboten.