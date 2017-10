Felder, Äcker und Wiesen als neues "Revier"

Ötigheim - Peter Späth kennt die Felder, Äcker und Wiesen um Ötigheim wie seine Westentasche - das muss er auch, immerhin sind sie sein Arbeitsplatz. Seit Anfang September ist der pensionierte Polizeibeamte bei der Gemeinde Ötigheim als Feldhüter angestellt. "Mit ihm haben wir den perfekten Kandidaten für den Job gefunden", zeigt sich Bürgermeister Frank Kiefer überzeugt.

Der Posten des Feldhüters ist eine Ötigheimer "Spezialität". Keine der umliegenden Gemeinden leistet sich einen solchen Fachmann für Feld und Flur. Dabei ist die Arbeit, die Späth verrichtet für die Kommune extrem wichtig. "Wir haben einfach immer mehr gemerkt, dass wir in dem Bereich große Defizite haben", sagt Rathauschef Kiefer.

In Ötigheim läuft derzeit ein großes Flurbereinigungsverfahren, das mit der Baustelle des Rastatter Tunnels zu tun hat. Viele Grundstücksbesitzer mussten ihre Flächen für die Bahnbaustelle hergeben und bekamen dafür andere Flächen zugeteilt. Grundstücksgrenzen haben sich verschoben, Flächen haben den Eigentümer gewechselt - ein sehr verworrenes Geflecht: "Teilweise wissen die Leute selbst nicht so genau, wo denn nun ihr ,neues' Grundstück liegt. Und teilweise haben wir bei der Gemeinde auch keinen Überblick, wer eigentlich unsere eigenen Flächen bewirtschaftet -, wenn die Landwirte beispielsweise untereinander die gepachteten Äcker tauschen", sagt Kiefer.

Die Ötigheimer Flur habe sich komplett gewandelt. "Wir haben heute ein ganz anderes Wegenetz als noch vor einigen Jahren." Verwaltung und Gemeinderat haben sich deshalb im vergangenen Jahr darauf verständigt, eine Stelle auf 450-Euro-Basis zu schaffen, um so wieder einen Feldhüter im Ort zu haben.

In früheren Zeiten gab es einen solchen in vielen Gemeinden in der Region - mancherorts wurde er auch "Flurschütze" oder "Bannwart" genannt. In Ötigheim wurden die Aufgaben, die Peter Späth nun inne hat, einst vom ehemaligen Gemeindeförster Klaus Kölmel mit erledigt. Nachdem dieser in Rente ging, blieben einige seiner Aufgabenbereiche unerledigt.

Neben den Herausforderungen, die die Flurbereinigung mit sich bringt, hat Späths neue Aufgabe auch Berührungspunkte mit seinem früheren Job, ist er doch pensionierter Polizist. Wird irgendwo eine illegale Bauschuttentsorgung auf Ötigheimer Gemarkung entdeckt, ist er es, der die Anzeige schaltet und in Kontakt mit der Polizei ist. Meldet ein Grundstücksbesitzer Wildschäden, ist es ebenfalls an Späth, diese abzuwickeln. Wird ein Grundstück nicht ausreichend gepflegt, wachsen Wege zu, so mahnt er die Pflege des Areals beim Eigentümer an oder verständigt den Gemeindebauhof. Vielmals ist der Feldhüter auch in Grundstücks-Streitfällen als Vermittler tätig - und braucht dann viel Fingerspitzengefühl. Späth ist also nicht nur draußen unterwegs, sondern arbeitet auch im Rathaus mit.

"Der Job ist genau das Richtige für mich", sagt Späth. Nach seiner Pensionierung im Sommer habe er Lust gehabt, noch etwas weiter zu arbeiten. "Nur daheim rumzusitzen, das ist nicht so mein Ding", meint der gebürtige Muggensturmer, der seit 41 Jahren in Ötigheim lebt und nebenher Landwirtschaft betreibt - daher auch die gute Kenntnis von Feld und Flur. Da sei die Ausschreibung der Gemeinde genau zur rechten Zeit gekommen. Noch sei er im Ort noch nicht ganz so bekannt wie sein Vorgänger. "Aber das Diensthandy klingelt auch jetzt schon oft", meint Späth. "Ein gutes Zeichen", findet Bürgermeister Kiefer. "Das zeigt doch, dass es sinnvoll war, diese Stelle zu schaffen und dass ein Feldhüter hier dringend gebraucht wird."