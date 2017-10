Ein Mekka für Hobbyfunker

Gegründet wurde sie vom Verein CB-Funk Rheintal, der bis heute als Ausrichter fungiert. Am Samstag war wieder Electronica-Tag, zum 26. Mal. In und vor der Halle bot sich dem Besucher etwas Erstaunliches: das gleiche Bild wie immer. Es mutet sonderbar an, dass ein Markt für Hobbyfunker immer noch Menschenmassen anzieht. Es wimmelte wieder vor Besuchern und in der Halle reihten sich die Verkaufstische wie gewohnt dicht an dicht aneinander. Doch trifft man immer wieder auch auf Neulinge, am Samstag zum Beispiel einen Anbieter aus Köln, der zum ersten Mal auf der "Rheintal" sein Glück versuchte. Zwei Stunden vor Toresschluss, als etliche Kollegen schon zusammenräumten, war er noch am Grübeln, ob es sich denn gelohnt hat, in den Süden zu fahren. Er müsse erst Kassensturz machen, um zu entscheiden, ob er nächstes Jahr wiederkommt. Einen guten Eindruck nimmt er jedenfalls mit von der Durmersheimer Electronica: "Sehr lebendig hier."

Ein Handelsmann aus der Eifel, der die Sache wie die meisten als Hobby betreibt, versuchte an Ort und Stelle ein vorläufiges Fazit. Sein Sortiment waren Kleinteile, vor allem Röhren en masse. Standgeld koste, Benzin koste, "wird wohl kritisch", hielt er die Karten halbwegs verdeckt: "Ist aber was übrig geblieben." Daheimbleiben wäre keine Alternative gewesen, offenbarte er ein Dilemma mit Suchtkomponente: "Habe das Zeug 50 Jahre gehortet, wo soll ich denn hin damit?"

Wohl eine der weitesten Reisen nahmen zwei Österreicher aus der Nähe von Linz auf sich. Als Blickfang installierten sie einen TV/ Radio-Messempfänger MFK 85 und ließen "Hannes und der Bürgermeister" in Dauerschleife laufen, etwas krisselig, mit Streifen, Funk eben.

Nach dem Geschäftsgang gefragt, antwortete der Mann hinter dem Fernsehersatzgerät blitzschnell mit überzeugend klarer Ansage: "Spitze. Ich bin immer zufrieden. Das ist, weil ich gute Ware habe." Seit 25 Jahren kämen er und sein Kompagnon nach Durmersheim und werden, so Gott will, auch in Zukunft kommen. Zum Resümee der Gäste aus Austria passt die Gesamteinschätzung von Jaques Zeitvogel, dem Vorsitzenden des CB-Funk-Rheintal. Insgesamt lasse das allgemeine Interesse am Metier nach, "aber auf hohem Niveau".

Die Rheintal-Electronica sei der einzige Markt dieser Art in Deutschland. Den Besuchern und Anbietern, von denen viele jedes Jahr von weit her und etliche aus dem Ausland kämen, gefalle vor allem die "familiäre Atmosphäre", weiß Zeitvogel aus vielen Gesprächen. Der Zustrom aus der nahen Umgebung scheint eher verhalten. Zu den treuen Fans aus Durmersheim gehört Roland Neu, der eine illustre Sammlung alter Radios sein eigen nennt und immer Bedarf an speziellen Ersatzteilen hat. Am Samstag war er auf der Suche nach einem magischen Auge, das auf manchen alten Rundfunkempfängern die optimale Frequenzeinstellung anzeigt. Tatsächlich hat er eines aufgespürt, aber 20 Euro waren ihm dann doch zu viel. Stattdessen investierte er in einen Röhren-Vorrat für seine betagten Radioapparate. "So eine Röhre wird schnell mal schwach", erklärte Neu, um verschmitzt nachzuschieben: "Nach 20 Jahren ungefähr."