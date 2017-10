Sachliche Diskussion über Autobahnanschluss Von Bernhard Schmidhuber Hügelsheim - Vor einem proppenvollen Pfarrheim präsentierte am Freitagabend die Initiative "Interessierte Bürger für Hügelsheim" ihre Sicht zum im Spargeldorf heiß diskutierten Thema Verkehr und Autobahnanschluss für den Baden-Airpark. Stühle mussten noch herbeigeschafft werden, da mehr als 100 Besucher die Ausführungen von Volker Lorenz und Michael Weber verfolgen wollten. Unterstützt von zahlreichen Helfern der Initiative informierten Lorenz und Weber rund 45 Minuten lang über ihre Sicht der Dinge und standen in der anschließenden Diskussion dazu Rede und Antwort. Neben dem eigentlichen Vortrag gab es auch ausreichend Gelegenheit, sich anhand der aufgestellten Plakatwände über die verkehrliche Situation zu informieren. In der Präsentation machten die beiden Macher der Initiative auch gleich klar: "Ein Autobahnanschluss ist alternativlos für alle." So habe man auch den Schulterschluss mit den Bewohnern der vom Lärm gebeutelten Hauptstraße gesucht, sei dort aber auf ein "geteiltes Echo" gestoßen. In ihrem Vortrag gingen Lorenz und Weber auf die Ergebnisse ihrer Internetrecherche und der Gespräche mit Bürgermeister und den Verantwortlichen im Landratsamt ein. Chronologisch aufbereitet und mit einer wahren Zahlenflut unterlegt, schilderten sie ihre Erkenntnisse rund um das verkehrliche Genehmigungsverfahren. Nach der Darstellung der ersten Varianten einer Verkehrslösung und den Daten und Erkenntnissen der Verkehrszählung im Jahr 2015 gingen sie detailliert auf die für das Jahr 2030 prognostizierten Verkehrsströme ein. So könne nach ihrer Meinung durch einen Autobahnanschluss eine Entlastung der Ortsdurchfahrt um rund 5000 Fahrzeuge erfolgen. Michael Weber: "Es stellte sich natürlich die Frage, ob ich den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach will." Auch bezogen sie klare Stellung zur in der Diskussion stehenden Ortsumfahrung. Sie sei, neben der Zerschneidung von Altort und Siedlungen und der einhergehenden Lärm- und Luftbelastung, eine "nicht zumutbare Variante". Die Kosten eines Autobahnanschlusses bezifferten sie auf rund 23,6 Millionen Euro. Dagegen würde die Tieferlage bei der Ortsumfahrung, zusammen mit den dafür notwendigen Tunnel- und Brückenbauwerken mit über 66 Millionen Euro zu Buche schlagen. "Dabei sind die Kosten von Ausgleichsmaßnahmen noch nicht beinhaltet", mahnten die beiden. Nach "der Reise durch das Verfahren" (Lorenz) entspann sie eine rege Diskussion um das Für und Wider der möglichen Varianten. Dabei wurde deutlich: Zahlreiche Besucher aus Halberstung und Schiftung sowie Vertreter des NABU hatten den Weg ins Pfarrheim gefunden und konnten bei der durchweg sachlichen Diskussion ihre Sicht der Dinge schildern. "Hügelsheim will selbst bestimmen, was das Beste ist", machte man dabei auch klar. Deutliche Worte gab es zum Thema Ortsdurchquerung. "Mit einer solchen Straße zementieren wir ein Ghetto in den Siedlungen. Damit werden wir nicht zusammenwachsen", so eine Wortmeldung. In die gleiche Kerbe schlug auch eine Bewohnerin der Hochfeldsiedlung: "Diese Straße brauchen wir nicht." In mehreren Wortmeldungen schilderten an diesem Abend auch Anwohner der Hauptstraße ihre Sicht der Dinge. Für ein Schmunzeln in den Zuhörerreihen sorgte zusätzlich der Vorschlag: "Baut einen Tunnel unter Hügelsheim, dann ist allen geholfen". Von einem Vertreter des NABU kam der Hinweis, dass in deren Veranstaltung am kommenden Dienstag in der Hügelsheimer Sportgaststätte eine "neue Verkehrsvariante" vorgestellt werden soll. Ob damit eine bessere Lösung gefunden wird, bleibe abzuwarten - so ein häufiger Tenor dazu.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Forbach

Den Ruck verstärken Forbach (mm) - Der Forbacher Gemeinderat geht am Freitag und Samstag in Klausur, um die bisherigen Leitsätze gemeinsam mit der Verwaltung zu einem Leitbild weiterzuentwickeln. Der "Ruck durch Forbach" nach der ersten Klausur im Frühjahr soll verstärkt werden (Foto: Walter). » Weitersagen (mm) - Der Forbacher Gemeinderat geht am Freitag und Samstag in Klausur, um die bisherigen Leitsätze gemeinsam mit der Verwaltung zu einem Leitbild weiterzuentwickeln. Der "Ruck durch Forbach" nach der ersten Klausur im Frühjahr soll verstärkt werden (Foto: Walter). » - Mehr Lichtenau

Greilach stellt Ziele vor Lichtenau (sie) - Soloauftritt für Christian Greilach (Foto: bema): Der Lichtenauer Bürgermeister stelle im Rahmen der Kandidatenvorstellung am Mittwochabend in der Stadthalle seine Ziele für die kommenden acht Jahre vor. Obwohl er der einzige Kandidat ist, kamen rund 100 Besucher. » Weitersagen (sie) - Soloauftritt für Christian Greilach (Foto: bema): Der Lichtenauer Bürgermeister stelle im Rahmen der Kandidatenvorstellung am Mittwochabend in der Stadthalle seine Ziele für die kommenden acht Jahre vor. Obwohl er der einzige Kandidat ist, kamen rund 100 Besucher. » - Mehr