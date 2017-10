Chorgesang und Pub-Atmosphäre

Ötigheim - Wer ein irisches Pub besucht, der wird merken, dass die Iren nicht nur für ihr Guinness bekannt sind. Auch die irische Musik, die in solchen Bars gespielt wird, ist in Deutschland erfolgreich. Der Männergesangverein (MGV) Ötigheim veranstaltete am Samstag in der Mehrzweckhalle Ötigheim ein Konzert unter dem Motto: "An Irish Night". Zusammen mit der Sean-Treacy-Band gestaltete er einen Abend voller Chorgesang und irischen Folk-Rock-Liedern.

"Heute steht alles unter einem irischen Stern." Diese Worte von MGV-Mitglied Harald Talpai trafen nicht nur auf die Musikauswahl des Konzerts zu. Die gesamte Mehrzweckhalle wurde mithilfe von Plakaten von irischen Biermarken zu einem Irish-Pub umgewandelt. Auf der Bühne standen Barhocker und Tische, auf denen der MGV seine Lieder sang. Irische Spezialitäten wie Whiskey und "Irish Stew" - ein Eintopfgericht mit Fleisch - vollendeten die Pub-Atmosphäre.

Mit dem Titel "Dirty old town" von der Band "The Pogues" stieg die Sean-Treacy-Band zusammen mit dem MGV in das Konzertprogramm ein. Die melodische Mundharmonikabegleitung von Leadsänger Sean Treacy veranlasste das Publikum von Beginn an zum Mitklatschen. Beim letzten Refrain wurde die Band dann kräftig von Chor und Publikum unterstützt. Das Lied bildete mit seinem typisch irischen Sound den perfekten Einstieg in das Konzert.

Die rund 50 Sänger des MGV gaben unter der Leitung von Dirigent Stefan Kistner mit irischen Volksliedern ihr Gesangstalent zum Besten. Songs wie "Star of the county down" und "The Lord of the Dance" brachten das irische Flair nach Ötigheim. Der Titel "What shall we do with a drunken sailor" begeisterte durch das schnelle Tempo der Strophen die Zuschauer. Bei dem bekannten Volkslied "Whiskey in the Jar" wurde der MGV zusammen mit den Solisten Harald Talpai und Patrick Kunick von Jenny Hunkler an der Ukulele begleitet. Das Zupfinstrument ist ein typisches Element in irischen Volksliedern. Durch das Programm des MGV führte Harald Talpai, der mit viel Witz und Charme die Zuschauer oft zum Lachen brachte. Aber auch ernste Themen wurden während des Programms angesprochen. Begleitet von der Melodie "Londenderry Air" sprach Talpai die große Hungersnot in Irland zwischen 1845 und 1852 an. Bei der Melodie, die beim Publikum eine melancholische Stimmung erzeugte, überzeugte der Chor vor allem durch seine enorme Stimmgewalt.

Nach einer 20-minütigen Pause übernahm wieder die Sean-Treacy-Band das Programm. Die vierköpfige Coverband aus Karlsruhe besteht bereits seit 1990 und spielte schon als Opening-Act für Stars wie Pur, Roger Chapman und Nena. Die musikalische Bandbreite der Band erstreckte sich von irischen Liebesliedern wie "Black ist the Colour", von Paul Weller bis hin zu Rock-Evergreens der 80er wie Christ the Burghs "Don'`t pay the ferryman".

Natürlich durfte bei "An Irish Night" die irische Volksmusik nicht fehlen. "The Rattling' Bog" von "The Irish Descendants" sorgte beim Publikum für Stimmung. Das Besondere an dem Lied war, dass die Strophen immer länger wurden und somit immer schneller gesungen werden mussten. Die eingängige Gitarrenmelodie und das flinke Tempo des Lieds brachten das Publikum zum Mitklatschen.

Mit "Zombie" gelang der Band ein weiteres musikalisches Glanzlicht. Das Lied wurde 1994 von der irischen Band "The Cranberries" veröffentlicht und hatte international Erfolg. Die rockigen Zwischenspiele der E-Gitarre und Treacys markante Stimme trugen dazu bei, dass sich immer mehr Menschen gegen ihren Sitzplatz entschieden und ein freies Plätzchen zum Tanzen suchten. Da der Song unter dem Publikum sehr bekannt war, wurde die Band wieder kräftig von den Zuschauern unterstützt.

Der langanhaltende Applaus nach jedem Lied zeigte, dass das Programm bei den Zuschauern sehr gut ankam.